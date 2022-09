Las redes sociales son el hábitat perfecto para los acosadores. Es un hecho. Se trata de un medio que permite el envío de mensajes de manera anónima, por lo que son muchos los usuarios que sufren algún tipo de ataque a través de estos medios. Eso es lo que le ha sucedido a una conocida presentadora de Telecinco, que denuncia recibir mensajes de odio a través de su Instagram: "Me preocupa".

La historia de esta presentadora podría ser la de otros muchos. Pero en este caso, la encarna Nuria Marín. La presentadora de "Socialité" reveló esta situación después de colgar una captura de pantalla en la que se puede leer el mensaje de uno de sus seguidores: "A mí me caes muy bien, pero haces demasiado presentismo. A diario varias veces, sin temas de importancia como que te tomas un café o te has mancado la ropa con maquillaje. A mí me has saturado, sorry. Voy a dejar de seguirte. No das tiempo a echar de menos una publicación o que haga ilu verla, porque lo haces tan a menudo...", le remitieron.

Tras compartir el mensaje, Nuria Marín escribió: "Acabo de recibir este mensaje por privado. Esta persona parece no haber entendido qué son las redes sociales y para qué sirven. La saturo con el contenido que publico en MI cuenta. No le hace ilu ver mis publicaciones pero a mí me ha hecho tanta ilu ver ese mensaje... Cuánto ego, cuánta amargura. De verdad, ¿qué le pasa a la gente?".

Parece ser que fue la gota que colmó el vaso de la presentadora, que decidió ahondar en el asunto. "La mayoría de los mensajes que recibo son positivos o dudas y preguntas. Pero los mensajes de odio son cada vez más agresivos y me preocupa pensar que hay gente que desperdicia su tiempo en pensar cómo hacer daño a alguien que no conocen en persona", publicó.

Nacida en Lérida, Nuria Marín es una periodista que lleva más de una década trabajando en televisión. Ha destacado por su labor en programas como "Cazamariposas", "Hable con ellas", "Socialité" o "Sábado Deluxe".

Nuria Marín trabaja en Socialité desde el estreno del programa, en 2017. Es la presentadora sustituta de María Patiño, quien también lleva al frente del espacio televisivo desde sus inicios.

En la plantilla de "Socialité" están reporteros como Javier de Hoyos, Jorge Moreno, Silvia Álvamo o Arabella Otero.