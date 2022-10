No es oro todo lo que reluce. Aunque Paz Padilla y su hija Anna demuestran día a día tener una gran relación, la joven ha reconocido que no todo le gusta de su madre. En concreto, ha reconocido qué e es lo que más le molesta la cómica y es algo que hace por las mañanas.

“Tiene mucha energía por las mañanas, habla muy fuerte y yo soy una persona muy lenta”, comenzó diciendo Anna Ferrer, antes de abundar: “Hasta que no me tomo el café en riguroso silencio, que nadie me hable”.

Por lo que ha revelado Anna Ferrer en una entrevista en la Cadena Cope, ambas conviven y mantienen muy buena relación. Si bien, el ojito derecho de Paz Padilla, su única hija, cambiaría la energía que derrocha su madre al despertar.

No es lo único. En la misma entrevista también afirma que cuando era pequeña sufría la fama de su madre. "A lo mejor íbamos al parque de atracciones y teníamos que irnos porque la agobiaban", ha reconocido.

Paz Padilla y Anna Ferrer no sólo comparten techo. También empresa. Ambas fundaron "No ni na", una marca de ropa que va viento en popa. En los últimos meses han estado viajando por distintas ciudades españolas vendiendo sus prendas. Tal y como ha asegurado la cómica, en los próximos días estarán en una céntrica calle de Madrid haciendo lo propio.

Noniná: así lo definen Paz Padilla y su hija

"Somos Paz y Anna, madre e hija, con gustos diferentes pero un objetivo muy claro: poner el corazón, la alegría y nuestra forma de ver la vida en todo lo que hacemos.

NoNiNá nace de la idea de crear una marca que perdure en el tiempo y traspase generaciones, y cuya identidad contenga la carga emocional y la matriz cultural de nuestra tierra, Cádiz. Nuestro propósito es hacer llegar a cada cliente un trocito de este paraíso.

Somos una marca de bolsos y marroquinería hecho en España, de manera artesanal en un taller en Ubrique. Apostamos por la calidad en la elaboración del producto y sus materiales, para ofrecer así la mayor durabilidad y apoyar la tradición y la industria española.

Los productos de diseño propio, mezclando materiales y tejidos, para que el resultado sea algo único y con mucha personalidad. Nuestra intención es dar a conocer a nuestros clientes la cultura, el carácter auténtico y vibrante de la región Gaditana. Mezclar la tradición, la familia y la historia, con la luz, la alegría y el toque canalla que nos caracteriza. En definitiva, No Ni Ná es Zahara de los Atunes, y es muy nosotras".