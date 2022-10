Cada vez abunda más la gente que ha abandonado la manera tradicional de ver las películas y las series. Los videoclubs han echado el cierre, la venta de películas ha caído a mínimos históricos y los datos de las televisiones están empezando a preocupar bastante a las productoras.

Esto tiene un porqué, y es la llegada de las plataformas de streaming. Todas las productoras se quejaban hace años de que la población ejercía la piratería para consumir una película, pero la gente siempre ha mantenido que si los precios fueran aceptables, dejarían de hacerlo. Dicho y hecho.

Tras la llegada de plataformas como Netflix, HBO o Prime, los números de piratería han descendido considerablemente, y este tipo de webs han visto en este negocio un asunto millonario.

Tras su lógico auge durante la pandemia, el 'streaming' se enfrenta ahora mismo a un momento delicado, producto no solo del interés de los ciudadanos por salir a la calle, sino también de un ritmo de endeudamiento que resultaba insostenible. Corren tiempos de recortes y fusiones: Netflix encadena rondas de despidos mientras prueba a cobrar por compartir cuentas y anuncia modalidad con anuncios; HBO Max ha eliminado títulos de su catálogo (incluyendo originales de reciente estreno) para aprovechar ventajas fiscales, e incluso corporaciones aparentemente invulnerables como Amazon y Disney incrementarán los precios de sus suscripciones en unas semanas y a finales de año, respectivamente.

Sea como sea, el paisaje no es tan apocalíptico como se ha leído y nada parece indicar que los usuarios vayan a sufrir una sequía de novedades: no dejan de sucederse los anuncios de rodajes imponentes. Si acaso, estos reajustes podrían servir para potenciar una cultura de producción en la que prime calidad sobre cantidad. Nuestras propuestas para el otoño son tan abundantes como selectas.

Pero, ¿cuáles son los precios por plataforma?

Los abonados de Netflix reciben el mes con la opción de pasarse a una oferta más económica con anuncios (que estará disponible a partir del día 10) y con el desembarco de estrenos tan esperados como la quinta temporada de 'The Crown', con nuevo reparto. También hay expectación por ver '1899', la nueva propuesta de los creadores de la intrincada 'Dark', que cuenta con presencia española, y 'Miércoles', la serie de Tim Burton. Además, regresan los chicos de 'Élite' con caras nuevas y los misterios de Millie Bobby Brown con 'Enola Holmes 2'.

La plataforma más importante de todas respecto a números no para de crecer. Además está variando mucho sus precios. Es una de las más baratas, siendo su precio mensual desde 7,99 en su paquete más básico. Sin embargo, por poco más dinero, podremos disfrutar de la plataforma en más pantallas y por mayor calidad.

Prime Video es el único lugar donde puedes ver series Amazon Originals como The Grand Tour, The Man in the High Castle, Grand Prix Driver y muchas más. Además, es la plataforma con el catálogo más grande y te permite alquilar aquellas producciones que no se encuentren en su catálogo. Tiene un precio de 4,99 euros al mes, que además te servirán para poder hacer pedidos y que te lleguen a tu domicilio con más celeridad.

Una de las que más ha impulsado su catálogo en los últimos meses es HBO, que con el lanzamiento de HBO Max ha apostado fuerte para hacer frente a sus principales competidores, como Netflix, Amazon Prime Video o Disney+.

A lo largo de los últimos meses, la plataforma ha presentado nuevos títulos, así como temporadas recién estrenadas de otras series ya conocidas. Esta p`lataforma tiene un precio de 8,99 euros al mes, aunque puedes hacerte con un año entero de suscripción y te regalan 4 meses.

Desde que Disney+ se lanzó hace apenas dos años, el conglomerado empresarial más importante de Hollywood ha centrado su estrategia en atraer clientes a su plataforma de 'streaming', dominada por el lanzamiento de ficciones de marcas tan potentes como Marvel y Star Wars. Asimismo, durante la pandemia estrenó directamente por 'streaming' cintas de estudios tan importantes como Pixar ('Luca', 'Onward') y Disney Animation ('Raya and the Last Dragon'), lo que impulsó su número de abonados.

En su informe de resultados, The Walt Disney Company indicó que ha ganado 2.983 millones de dólares en los últimos nueve meses, un 62% más respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado mayoritariamente por sus parques de atracciones.

La plataforma tiene un precio de 8,99 euros al mes, al igual que HBO, que también disfruta de una oferta si suscribes el año entero, pero en esta ocasión, te regalan dos meses.

Filmin, según su página web, es una plataforma de cine en línea creada en España. Ofrece contenidos audiovisuales, cine de autor, independiente, cine comercial en forma de video bajo demanda en streaming y de forma legal bajo suscripción.

Filmin se creó con el apoyo de distribuidoras independientes de España. En 2020 los fondos de inversión Nazca y Seaya Ventures, accionista de Cabify y Glovo, adquirieron el 51% de la plataforma española.

Además de ser española, su bajo precio hace que sea una alternativa perfecta: cuesta 7,99 euros al mes.