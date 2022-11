La audiencia vuelve a cargar contra el "Deluxe". Una vez más, los telespectadores han cargado contra el programa tras darse a conocer quién será la próxima invitada de este viernes. "Es una muerta de hambre", critican de la mujer, que irá a hablar de Isabel Pantoja.

La invitada en cuestión es Begoña Gutiérrez, antaño amiga y promotora de Isabel Pantoja. Hace tiempo que la relación entre ambas se quebró, y desde entonces han volado los cuchillos entre una y otra. Ahora, el programa promete que Gutiérrez va a sacar los trapos sucios de la cantante y revelar qué fue lo que pasó realmente entre ellas.

"No solo ha sido una relación profesional. Yo no actúo como manager, actúo como amiga, que me pide ayuda porque su hermano no es capaz de sacar su carrera adelante. Hicimos el Wizink (Madrid) antes de la pandemia. Luego montamos la gira por Sudamérica. Ella y su hermano se ponen en contacto con mi cliente -un promotor- y está todo tan acreditado que están denunciados en España y Miami", dice Begoña Gutiérrez del principal enfrentamiento entre ambas, por un posible incumplimiento de contrato por el que, según su versión, no quisieron pagarle la comisión que le correspondía. "Me debe unos 150.000 euros", añade.

Gutiérrez también cargó contra la Pantoja sin tapujos. "Yo creí en ella y creí en que la gente se puede reinsertar después de la vida que ha tenido. Me ha demostrado que no", dijo en clara alusión al paso por prisión de la tonadillera. "Isabel, eres muy desagradecida. Has sido una gran decepción en mi vida personal y profesional", lamentó antes de apostillar: "Tengo whatsapps, emails y audios que demuestran que ésta es la verdad, no mi verdad".

Esta noche Begoña Gutiérrez examiga y expromotora de Isabel Pantoja viene dispuesta a contar todo lo que le ha hecho la cantante. ¡Hoy en el Deluxe! pic.twitter.com/DZnpX3Iv7k — Deluxe (@DeluxeSabado) 4 de noviembre de 2022

La decisión de contar con Gutiérrez no ha gustado a toda la audiencia, que critica que la manager acude al programa para desvelar los trapos sucios de la Pantoja con un único fin económico. "es una muerta de hambre", critican.

