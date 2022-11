La historia de Manuel Díaz 'El Cordobés' es una de las más apasionantes en la crónica rosa de este país, un hombre que nunca se ha dado por vencido y que ha intentado de todas las maneras posibles tener relación con su padre biológico. Ahora, que por fin ha tenido ese acercamiento, el torero no puede estar más feliz y orgulloso. Este sábado nos hemos encontrado con él en SICAB y nos ha hablado de cómo va esta relación.

Manuel se muestra ante nuestras cámaras de lo más feliz al recoger un premio por su trayectoria en SICAB, en Sevilla y nos asegura que la situación que vive con su padre, Manuel Benítez es algo que va a un ritmo pausado: "eso va muy tranquilo todo, perfecto, muy tranquilo y ya os iré informando nunca os dejaré de informar".

Y es que estamos deseando poder ver ese reencuentro y aparición pública cuanto antes, a lo que nos contesta que "es posible, es posible" que todos veamos la unión entre padre e hijo dentro de poco.

En cuanto a Javier Sánchez Santos, que también lucha para que su supuesto padre, Julio Iglesias le reconozca, como él ha vivido en primera persona, nos comenta que "es que yo no puedo hablarte de esas cosas, son muy delicadas y cada uno yo te puedo hablar de lo mío la ilusión siempre todos los hijos tienen derecho a saber quién es su padre y es un privilegio saber quién es".

Manuel Díaz "El Cordobés" reaparece tras su último susto

Tras el susto que tuvo hace unos meses, Manuel Benítez dejaba la puerta abierta a una reconciliación con su hijo, Manuel Díaz, con el que llevaba años sin tener contacto por no reconocerlo públicamente. Una historia de la que ha sido testigo toda España y de la que estábamos ansiosos porque se produjera por fin el reencuentro entre ambos. Aunque ha sido en la intimidad, parece que ya han tendido puentes y el vínculo está empezando a fortalecerse.

El padre de Alba Díaz nos ha confirmado que su padre Manuel Benítez y su hermano Julio no estarán con él hoy en su cumpleaños: "No creo, no creo, estaría bonito pero yo creo que más adelante a lo mejor, quien sabe" pero le quita hierro al asunto y asegura que lo celebrará con ellos más adelante: "Julio no. He estado hablando con él y está liado también hoy. Pero vamos, que estamos hablando, en contacto. Él también está entrenando y con sus cosas".

Pese a no acompañarle hoy en este día tan especial para él, Manuel no descarta que pronto haya una reunión entre ellos: "Yo creo que nos podemos reunir a lo mejor en breve y echar un rato". Y es que la relación con su padre va viento en popa y él mismo se emociona al contárnoslo: "Va la cosa muy bien, estamos muy felices y la verdad que ¿tú no me ves que estoy a gusto y estoy bien? Pues ya está. Todo poco a poco. Muy contento y con las cositas muy claras".

El Cordobés, que sigue a tope en los ruedos, nos ha comentado que la temporada va muy bien: "Va muy bien gracias a Dios. Y nada, un día muy bonito y a seguir cumpliendo". Y no deja de sorprendernos con buenas noticias, ya que también nos ha confirmado que pronto será la graduación de su hijo: "También. Muchas gracias". No cabe duda de que cumple 54 años en uno de los mejores momentos de su vida.