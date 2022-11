First Dates cuenta con un elemento esencial para enganchar a la audiencia temporada tras temporada y ser una fuente inagotable de contenido: el amor. Si bien no siempre surge la llama entre los que se presentan en las citas a ciegas, a menudo salta la sorpresa y resulta que, de repente, dos personas que estaban hechas la una para la otra acaban encontrándose en el restaurante del amor.

Pero no es lo único que hace del formato algo único. Carlos Sobera, presentador del programa desde sus inicios, ha sido testigo de incontables encuentros que no siempre han salido bien. Por su restaurante del amor han pasado auténticos personajes con aficiones, gustos y preferencias de lo más variadas, que han causado una verdadera sorpresa en sus acompañantes durante la cita. Sin embargo, esta vez ha cogido él el testigo para lanzar un mensaje muy importante desde el plató en el que lleva años haciendo de celestino.

Sobera decidió dar este paso después de encontrarse en el bar con Sergi. El comensal compartió con los camareros y el presentador el motivo por el cual nunca antes había tenido pareja. “La vida amorosa me ha tratado bastante mal, he intentado conseguir citas y las que he conseguido han salido mal”. Fuera de cámaras, Sergi ha compartido que su miedo ha sido siempre quedarse solo. “Me ha costado siempre relacionarme con la gente porque sufrí acoso escolar en el colegio y en el instituto”, contaba el comensal, que confesaba estar superando todavía aquella situación.

En este momento, Carlos Sobera se abrió con Sergi para contarle su experiencia: “Yo era un niño gordito y orejudo y se metían conmigo, pero era vaso y eso era un problema”. El comensal quiso compartir un consejo sobre lo que había que hacer en caso de que alguien esté sufriendo acoso escolar: “Una cosa que no se tiene que hacer es quedárselo para uno mismo, se tiene que contar. Si te lo callas es aun peor”. El presentador demostró su apoyo a Sergi antes de presentarle a su cita. “Esto demuestra que tienes personalidad y carácter y que estás en el buen camino. Esta noche vas a conocer a la mujer de tu vida seguro”.