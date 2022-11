Netflix continúa en su lucha por no perder suscriptores a base de recopilar nuevos estrenos. La plataforma está aprovechando la cercanía a la Navidad para llenar su catálogo de nuevas apuestas que inviten a pasar las tardes en familia frente a la televisión.

Pero no todos los espectadores requieren del estreno de nuevos títulos constantemente para disfrutar del cine. Algunos necesitan recuperar clásicos de la historia. Es por eso por lo que Netflix y otras plataformas, a la par que apuestan por desembolsar gran cantidad de dinero en estrenos, lo hacen para incluir películas anteriores a la aparición de las plataformas de contenido de pago, de las que se veían en el cine.

Las series y películas de estreno son en realidad las que nutren la mayoría de las ocasiones la plataforma. Los catálogos se llenan de títulos originales producidos por cada empresa, nutriendo con contenido de todos los países y en gran variedad de idiomas. Estos títulos van incorporándose de manera paulatina para dotar cada semana a los espectadores de nuevo contenido con el que poder hacerse un maratón.

El pasado viernes llegó la sexta temporada de Élite. Las primeras temporadas de la producción española causaron tal éxito en la plataforma no tardó en entrar en la lista de tendencias. Las renovaciones continuaron y ya han extendido el número de temporadas confirmadas hasta la séptima. Uno de los elementos más atrayentes de Élite es el público hacia el que va dirigida y la forma de relatar la historia, que no deja de lado el sexo, la violencia o el consumo de drogas.

En torno a las escenas íntimas que se han llevado a cabo durante toda la serie, los espectadores siempre han tenido curiosidad en cuanto a su grabación. Los actores han hablado en diversas ocasiones acerca de cómo se suelen llevar a cabo y la manera en la que las afrontan, normalmente con un equipo reducido y un “coach de intimidad”. La actriz Valentina Zenere ya habló de la importancia de esta profesión hace unas semanas en El Hormiguero: “Estableces tus límites con ellos, se los comunican al director y luego tenemos un ensayo en el que se plantea toda la secuencia y se cuida lo que queremos nosotros y lo que quiere el director”. En cuanto al momento del rodaje, la actriz contó cómo se llevaban a cabo: “Nos ponen una pelota inflable para que no se toquen las partes íntimas”.

André Lamoglia contó recientemente su mayor anécdota durante la grabación de esta última temporada, que tuvo lugar en una escena de intimidad. “Tenemos que usar un tanga, llevaba toda la noche grabando y estaba muy relajado. En ese momento se me escapó algo y no me lo esperaba. Me lo tuvo que decir la otra persona.