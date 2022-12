La polémica generada por unas declaraciones de Chenoa sobre su amistad con Rosa López sigue provocando diversas reacciones. La artista granadina se mostró visiblemente enfadada después de que un equipo de 'Fiesta' le preguntase sobre el tema cuándo intentó zanjar este asunto en declaraciones para YOTELE.

"No me voy a dejar llevar por la prensa... porque a veces nos ponen arriba y otras, me parece súper tóxica", aseguró la ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo' en la presentación de 'Grandes éxitos', el nuevo programa de Movistar Plus+, a la que asistió este portal a principios de la semana pasada.

Además de volver a afirmar que ella y la presentadora de 'Feliz 2023' en TVE son amigas, López excusó a Chenoa: "Me imagino que le habrá salido a la chiquilla decir eso, pero no sé... Nos llevamos muy bien, nos queremos muchísimos y nadie va a romper lo que tenemos".

Después de reiteraba que "es normal que no te veas todos los días" con sus compañeros, Rosa López se rindió ante el equipo de 'Fiesta' tras ser repreguntada: “No voy a alimentaros más. Tú vete con tu feria, que yo me voy con la mía. ”¿Qué parte no entendéis de que somos amigos?".

Lejos de zanjas esta polémica, Sálvame ha querido tratar este tema en su edición de tarde, con mensaje de Kiko Hernández a la ganadora de la primera edición de OT, incluido.

“Cuidado Rosita, que te quedan muchos discos por vender”, le recordaba el colaborador

Además, lanzaba una advertencia: “No hemos contado ni un 5% de lo que pasa en ese grupo de chat de OT”. Y es que el colaborador también tiene “infiltrados” y sabe lo que se escriben y lo que hacen: “Sabemos lo que ponéis, a quién ponéis a parir, a quién habéis sacado del grupo y a quién habéis metido”.

Sálvame, a mitele plus

Telecinco ha estrenado su nuevo concurso, 25 palabras, presentado por Christian Gálvez, que se emite a las 19.00. A las 20.00 también ha llegado a las pantallas de la cadena de Mediaset Reacción en cadena, concurso presentado por Ion Aramendi en el que dos equipos rivales compiten en pruebas sucesivas para resolver cadenas de palabras mientras van acumulando dinero.

"Resolver cadenas de palabras con una relación que las une: este es el reto al que se enfrentarán los dos equipos participantes de ‘Reacción en cadena’, adaptación española del concurso de éxito internacional ‘Chain Reaction’ que conducirá Ion Aramendi en Telecinco a partir del próximo 19 de diciembre de lunes a viernes, a las 20:00 horas.

Unos estrenos que han obligado a modificar Sálvame, el magazine seguirá con su programación (que empieza a las 16.00) aunque lo hará en Miteleplus, la plataforma de pago de Mediaset que cuenta con contenidos exclusivos para sus suscriptores.