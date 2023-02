Cuando todavía no habíamos terminado de digerir -tragar y masticar- la última canción que Shakira lanzó junto al rapero Bizarrap donde ponía a caldo a su ex, el futbolista Gerard Piqué, la colombiana vuelve a atacar a su ex con una nueva canción.

Mucho ha pasado desde la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué, sobre todo tras la aparición de la novia de éste último, Clara Chía, que parece haber precipitado todo. Y como cantante que es, Shakira ha aprovechado la música para descargar sobre lo que le ocurre en casa. Primero con una canción, "Te felicito" en la que acusaba a su ex de ser un falso; después con otra en la que le echaba la culpa a la monotonía y, por último, una en la que directamente sacaba todos los trapos sucios de la relación.

Pero es que no solo atacaba a su ex, sino a la novia de éste, Clara Chía, que como dice la canción "es igualita que tú".

Polémica

También se polemizó mucho sobre una bruja que Shakira había colocado en el balcón de su casa y que apuntaba a la casa de su exsuegra, y que Shakira decidió mantener a pesar de que ya había terminado esta fiesta.

Pues ahora llega una canción nueva que la cantante colombiana ha mostrado aprovechando la celebración de San Valentín en su instagram. Vestida de negro completamente y haciendo como que pasa la fregona, Shakira canta "podría matar a mi ex, aunque no es la mejor idea". Pero no, no es una nueva canción de Shakira, sino que está cantando la canción "Kill Bill", de SZA. Aún así, parece otro dardo más al que fuera su ex.

Aquí la letra original de "Kill Bill", de SZA

I'm still a fan even though I was salty

Hate to see you with some other broad, know you happy

Hate to see you happy if I'm not the one driving

I'm so mature, I'm so mature

I'm so mature, I got me a therapist to tell me there's other men

I don't want none, I just want you

If I can't have you, no one should

I might

I might kill my ex, not the best idea

His new girlfriend's next, how'd I get here?

I might kill my ex, I still love him though

Rather be in jail than alone

I get the sense that it's a lost cause

I get the sense that you might really love her

The text gon' be evidence, this text is evidence

I tried to ration with you, no murders, no crimes of passion, but damn

You was out of reach

You was at the farmer's market with your perfect peach

Now I'm in amazement, playing on my patience

Now you laying face-down, got me singing over a beat

I'm so mature, I'm so mature

I'm so mature, I got me a therapist to tell me there's other men

I don't want none, I just want you

If I can't have you, no one will

(I might)

I might kill my ex, not the best idea

His new girlfriend's next, how'd I get here?

I might kill my ex, I still love him though

Rather be in jail than alone

I did it all for love (love)

I did it all on no drugs (drugs)

I did all of this sober

I did it all for us, oh

I did it all for love (love)

I did it all of this on no drugs (drugs)

I did all of this sober

Don't you know I did it all for us? (I'll kill your ass tonight)

Uh, I just killed my ex (my ex)

Not the best idea (idea)

Killed his girlfriend next, how'd I get here?

I just killed my ex (my ex)

I still love him, though (I do)

Rather be in Hell than alone

Aquí la letra de "Kill Bill", traducida al castellano

Sigo siendo un fan a pesar de que estaba salado

Odio verte con otra chica, sé que eres feliz

Odio verte feliz si no soy yo el que conduce

Soy tan maduro, soy tan maduro

Soy tan maduro que me conseguí un terapeuta para que me dijera que hay otros hombres

No quiero ninguno, solo te quiero a ti.

Si no puedo tenerte, nadie debería

Yo podría

Podría matar a mi ex, no es la mejor idea

Su nueva novia es la próxima, ¿cómo llegué aquí?

Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo

Prefiero estar en la cárcel que solo

Tengo la sensación de que es una causa perdida

Tengo la sensación de que realmente podrías amarla

El texto será evidencia, este texto es evidencia

Traté de racionar contigo, sin asesinatos, sin crímenes pasionales, pero maldita sea

Estabas fuera de alcance

Estabas en el mercado de agricultores con tu melocotón perfecto

Ahora estoy asombrado, jugando con mi paciencia

Ahora estás acostado boca abajo, me tienes cantando sobre un ritmo

Soy tan maduro, soy tan maduro

Soy tan maduro que me conseguí un terapeuta para que me dijera que hay otros hombres

No quiero ninguno, solo te quiero a ti.

Si no puedo tenerte, nadie lo hará

(Yo podría)

Podría matar a mi ex, no es la mejor idea

Su nueva novia es la próxima, ¿cómo llegué aquí?

Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo

Prefiero estar en la cárcel que solo

Todo lo hice por amor (amor)

Lo hice todo sin drogas (drogas)

Hice todo esto sobrio

Lo hice todo por nosotros, oh

Todo lo hice por amor (amor)

Hice todo esto sin drogas (drogas)

Hice todo esto sobrio

¿No sabes que lo hice todo por nosotros? (Te mataré el culo esta noche)

Uh, acabo de matar a mi ex (mi ex)

No es la mejor idea (idea)

Luego mató a su novia, ¿cómo llegué aquí?

Acabo de matar a mi ex (mi ex)

Todavía lo amo, aunque (lo hago)

Prefiero estar en el infierno que solo