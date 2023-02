El pasado 21 de septiembre la plataforma norteamericana de streaming publicó una miniserie -según aseguraban- basada en hechos reales. En ella se relataba el macabro caso de uno de los asesinos en serie más famosos de EE.UU.: Jeffrey Dahmer. Durante toda su vida el “Caníbal de Milwaukee”, que recibió el sobrenombre porque llegó a comerse partes de sus víctimas, cometió un total de 17 asesinatos. Una vez acababa con la vida de estas, las descuartizaba, se guardaba algunas partes -como calaveras, corazones o genitales- y, finalmente, se deshacía de ellas introduciendo sus cadáveres, ya descuartizados, en un barril lleno de ácido. En la ficción se muestran recreados muchos de los hechos, sin embargo, sus creadores omitieron otros o, en algunos de casos, no se ajustan del todo a la realidad de lo ocurrido.

¿Qué es verdadero?

Al estar basado en hechos reales, la historia que se cuenta es auténtica: Jeffrey Dahmer existió y los 17 crímenes que se pueden ver a lo largo de diez capítulos ocurrieron realmente entre los años 1978 y 1991, levantando polémica y sembrando el pánico entre los ciudadanos de Milwakee. Asimismo, muchas de las personas que tuvieron acceso al apartamento real, localizado en el 924 de la calle 25 Norte, Milwaukee (Wisconsin), y que ejerció de escena del crimen de 11 personas, aseguran que el grado con el que se ha recreado es sorprendente. Esto se puede comprobar, también, si se comparan las fotografías reales con las escenas del título protagonizado por Evan Peters. Tiempo después de que la policía arrestase homicida, el bloque de apartamentos fue demolido por el ayuntamiento de la ciudad, algo que también muestra la serie.

De igual manera, son reales algunas escenas que se recrean, como la historia de la foto en la que aparece junto a miembros del colegio (con su correspondiente borrado), su homosexualidad, las disecciones de animales que, junto a su padre, llevaba a cabo con animales muertos o su paso por el ejército, donde aprendió técnicas para sedar personas. Muchos de estos aspectos los explica su padre, Lionel, en su polémico libro A fathers's story.

También entran dentro de esta categoría algunos datos tan sorprendentes como que fue multado por exhibicionismo al mostrar sus genitales durante una feria estatal, su robo de un maniquí de un centro comercial o el bautismo recibido mientras cumplía condena en el Centro Penitenciario de Columbia.

¿Qué es ficción?

En la serie podemos ver cómo el protagonista es, en todo momento, una persona solitaria. Desde su infancia se muestra como un ser aislado de la sociedad, sin amigos y con el que nadie quiere estar. No obstante, hay certeza de que, en realidad, sí que tuvo algunos amigos, al menos, durante su etapa escolar, como señala en su canal de Youtube CharlieTales.

Hay otra escena que llama particularmente la atención. Se trata del punto de la trama en el que un investigador policial aparta a dos oficiales que cometieron una negligencia al no asegurarse de que Konerak Sinthasomphone -un adolescente taiwanés de tan solo 14 años y que presentaba claros síntomas de estar bajo el efecto de sustancias químicas- era realmente pareja de Jeffrey y se encontraba a salvo. Los agentes no le pidieron ningún tipo de documentación y se fiaron del asesino, esto a pesar de que los vecinos aseguraban tener sospechas de que algo algo raro estaba ocurriendo. Como consecuencia de la mala labor policial, Konerak se sumaría a la larga lista de asesinados. En la ficción, el investigador retira a los oficiales de su trabajo, quienes le amenazan y son reinsertados posteriormente. Cuando regresan son premiados como agentes del año. Sin embargo, en la vida real, no solo no fueron premiados sino que además fueron apartados del servicio durante unas semanas.

Otra diferencia: en la serie vemos cómo el padre de Jeffrey, Lionel Dahmer, recibe hasta 15 denuncias de los familiares de las víctimas tras la publicación de su libro, aunque solo existe constancia de haber recibido, en realidad, dos.

Por su parte, Nieci Nash puso cara a Glenda Cleveland, vecina de Dahmer. Se ha señalado que, aunque el nombre es real, la proximidad respecto del lugar de los crímenes no lo es tanto. Cleveland no fue su vecina de al lado, sino una vecina de un edificio distinto, pero que se encontraba pegado al del asesino. La verdadera vecina se llamaba Pamela Bass y tuvo que soportar los ruidos y olores provenientes del apartamento del "carnicero de Milwakee", otro de sus apodos. En relación con este personaje, hay también en el show una escena en la que Sandra Smith -la hija de Glenda- es detenida por agredir y romper la cámara a un chico que se encontraba haciéndose fotos delante del portal de Jeffrey. No obstante, no hay realmente pruebas que indiquen que esto sucedió.

Finalmente, se ve en la miniserie que el modus operandi principal es el uso de sustancias con las que droga a sus víctimas, normalmente, diluidas en bebida. Esto responde a un afán por controlar y satisfacer sus deseos; pero, además de hacerle sentir superior, le permitía acabar con la vida de las personas con mayor facilidad, pues no disponían de fuerza física suficiente para resistirse. En un momento determinado, Dahmer tiene una discusión con su vecina y decide actuar. Prepara un sándwich -al que añade una sustancia-, va a su casa y le pide un momento para hablar. Poniendo el regalo sobre la mesa, le insiste varias veces en que lo coma, a pesar de que ella se niegue. Aunque en la serie se presenta como un hecho más -dando a entender que tuvo lugar- nadie ha confirmado que esto sea real.

Hechos que no se cuentan

Tracy Edwards fue el único sobreviviente de Jeffrey. Y de él solo se sabe eso: que sobrevivió. Sin embargo, a pesar de la poca información acerca de esta persona, hay constancia de que no tuvo una vida fácil después de la traumática experiencia. Su encuentro con el asesino le llevó a una vida llena de drogas, un conflicto que acabaría con un una persona muerta y la indigencia, que practicó hasta 2012, momento en el que se le ha perdido de vista.

Por otro lado está la cuestión del hermano del homicida: David Dahmer. En el show sigue un papel secundario y, en la vida real, no se tiene mucha información acerca de él. Sí se sabe que, a diferencia de su padre, quiso romper toda relación con Jeffrey, que nunca quiso conocer los detalles de los crímenes y que obtuvo un título universitario en Cincinnati.