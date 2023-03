Miguel Bosé se ha sentado esta noche en el plató de 'El Hormiguero' con Pablo Motos, siendo esta la décima vez. Lo ha hecho acompañado de José Pastor, actor que interpreta los años más jóvenes de su vida en la serie 'Bosé'. El cantante, muy feliz y más hablador que nunca comenzaba su entrevista asegurando que a "este programa tengo siempre un recuerdo fantástico" porque "es el programa de la libertad".

Por su parte, José ha explicado que soñaba con el momento de conocer a Miguel "varias veces durante el rodaje" y sin embargo, el joven aseguraba que "luego fue muy normal, Miguel es una persona muy cercana, en el momento en el que le vi me abrazó y todo ese nervio se esfumó".

El hijo de Lucía Bosé ha explicado que una de las cosas que más miedo le daba del rodaje de la serie es el actor que interpretase sus canciones, de hecho le llegó a decir a la responsable del casting que si el actor no cantaba bien o parecido a él, que hiciera playback... pero cuando recibió los audios de José, se quedó impresionado porque pensaba que era él de joven.

"Cualquier persona que sea 'hijo de' te puede decir que no ayuda" explicaba Bosé cuando le preguntaba Pablo sobre si había sido fácil ser hijo de dos personas tan conocidas. De hecho el cantante ha contado que "al cabo de un cierto tiempo pasaron a ser los padres de Miguel Bosé" algo que no llevó nada bien el torero, ya que "mi padre era el torero de España" y su fama le precedía: "no dejó señora con cabeza".

En cuanto a la relación con su padre, Luis Miguel Dominguín, Bosé ha confesado que "al principio él no me quería, pensaba que no era un heredero digno, me trataba feo" pero pasado el tiempo "decidí forzar el encuentro y ahí descubrí un hombre que no se correspondía para nada con el que había conocido". Un matrimonio de lo más peculiar ya que "mi madre era fría, era todo lo contrario a mi padre. A ella le estaba destinado él para que se jodiese y a él ella, también para que se jodiese".

Una vida plagada de momentos duros y, sobre todo, de mentalidades muy arcaicas en los que hasta sus propios padres "cuando se separaron nos decían 'tú tienes que fingir', eso era horrible, pero también era su insignia". Por su parte, José ha destacado que en lo que más se ha fijado del personajes es en "el arrojo y la libertad que ha tenido en cada momento".

Miguel también ha contado que le 'quitó' la novia a Julio Iglesias, algo que fue de lo más comentado por aquel entonces. La susodicha fue Giannina Facio, una mujer que él define como "una maravilla" y con la que vivió un flechazo de amor: "nos miramos, hubo hay algo muy fuerte que nos pasó y estuvimos cuatro años juntos".

En cuanto a la voz, Miguel ha contado que fue al hospital para operarse de las dos vértebras que tenía rotas después de un accidente que tuvo cuando él era joven y en México, el médico le dijo "he visto algo que no me gusta nada" y en ese momento pensó en lo peor. Tras varios días, volvió a hablar con él y este le dijo "la sinusitis crónica no es tal, estamos seguros de que te puede desaparecer y hemos encontrado la causa de eso". Entonces, el cantante dijo "'¿qué es?' y me dijeron 'una muela'". Al poco tiempo "me quitaron la muela y al día siguiente la voz me había vuelto".

"Para el año que viene, si Dios quiere, septiembre u octubre empezaré mi gira" concluía el artista asegurando que está trabajando de lleno para volver a grabar temas y subirse encima de los escenarios. La entrevista ha terminado con la pregunta de Pablo sobre la polémica de la Covid y él ha sido muy sincero: "Yo emití mi parecer y no pasa nada, hay espacio para todos, lo hice porque tenía ya mucha información. Pero desapareció el derecho constitucional que tenemos de expresarnos y pensar, hemos perdido ese derecho como muchos otros, teníamos más derechos en la Transición que ahora. Con un tweet me puse en contra a todos los partidos de este país, así que cerré las redes sociales y que cada uno haga lo que quiera”