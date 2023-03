Parece que la guerra entre Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada no tiene visos de terminar. Sobre todo después de la última faena que le hizo la celebrity a la diseñadora nada más regresar de México. "Ha sido muy heavy", contó la diseñadora en la fiesta inspirada en Sevilla que ha celebrado Radisson Red en Madrid.

Todo comenzó cuando la diseñadora fue entrevistada en el Deluxe, el programa de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez, donde reveló mensajes privados con la celebrity. Por su parte, Carmen Lomana llegó a amenazar con hacer públicos también mensajes privados con la diseñadora. "Si los hiciese públicos no iba a quedar bien, pero yo no voy a liquidar a ninguna mujer", dijo. Sí contó la celebrity que la relación entre ambas nació en el año 1981, una relación de amistad que dejó de serlo, sin explicaciones para Lomana. "No sé qué ha pasado", señaló, añadiendo que "hace tiempo que ya no hay ninguna relación entre nosotras".

Aclaró Lomana que le había enviado un mensaje, hace tiempo ya, afirmando que, en su opinión, "hacía el ridículo hablando fatal del padre de sus hijos". Y sintió "vergüenza" por las palabras de la diseñadora le dedicó en el Deluxe. "Esta señora que ha estado en mi casa muchas veces, hasta en mi casa de san Sebastián, y que se siente en el plató que ha venido a 'liquidar a Carmen lomana'". También afirmó que "le compré ropa cuando nadie la conocía, no mucha, pero sí algo".

Galardón

Pero la cosa no se quedó ahí. Y es que Carmen Lomana ha intentado quitarle a la diseñadora el premio "Mantilla del año de Honor" que le concedió Cope Marbella. Así lo contó De la Prada: "He venido de México, que he estado la semana pasada presentado mi libro y haciendo desfiles, y me daban un premio en Marbella, y ha conseguido 17.000 firmas para que me quitaran el premio".

Y no solo eso, según señaló la diseñadora la celebrity "ha llamado a todo el mundo: al organizador, que lo ha pasado mal, el alcalde de Marbella... No se puede ser tan pesada, qué necesidad tenemos de esto", señaló con la intención de zanjar el asunto. Aunque todo apunta a que habrá continuación.