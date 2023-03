Con el estreno en ciernes de la décima temporada de Tu Cara Me Suena, Lolita, que ejerce como juez en el programa, ha dado cuenta de su actual situación sentimental. "No me hace falta un hombre", aseguró a los medios en el estreno de la película documental "19, solos frente a la verdad" en el que también participa.

Y es que este viernes vuelve a Antena 3 Tu Cara Me Suena, el programa presentado por Manel Fuentes estrena la décima temporada, de la que ya se conocían todos los concursantes famosos que iban a participar. Una presentación en la que Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento de Atresmedia, aseguró que "hay mucho humor, un formato familiar y sigue siendo uno de los favoritos del gran publico 10 años después". Por su parte, Tinet Rubira, director general de Gestmusic, explicó que "el mayor miedo de este programa es la falta de talento y no, esta edición nos ha demostrado que en este país todavía queda mucho talento".

Y el casting de concursantes para la nueva temporada no deja indiferente a nadie, comenzando por Anne Igartiburu, que ha sido uno de los principales fichajes del programa. Ligada a Televisión Española desde hace muchísimos años, la presentadora vasca ya ha hecho sus pinitos en otras cadenas y ahora estará fija como concursante de Tu cara me suena. Y otro que seguro que dará mucho juego será Josie, el diseñador que asesora los trajes que Cristina Pedroche presenta en las Campanadas de Antena 3 promete dar mucha guerra.

Entre los concursantes destacados y con muchas posibilidades de hacerse con el triunfo se encuentran Merche y Alfred García. Ambos cantantes cuentan con el talento suficiente como para ganar en las galas. Por su parte, Susi Caramelo, la reportera sin pelos en la lengua, seguro que dará momentos interesantes dentro del programa. Desde Operación Triunfo llega Miriam Rodríguez, una cantera de talentos para Tu cara me suena como también es el caso de Alfred. Y entre las voces destacadas se encuentra la de Andrea Guasch, conocida por su trayectoria dentro de la factoría Disney.

El humor llegará con Agustín Jiménez, el cómico tratará de ganarse al jurado, lo mismo que Jadel, que lleva muchos años intentando formar parte del cásting del programa y al final lo ha logrado.

Jurado

Los que no cambiarán son los miembros del jurado entre los que se encuentra Lolita. La cantante y actriz, de 63 años, admite con orgullo que se encuentra soltera. "Estoy feliz con mi familia, mis nietos, mi trabajo, no me puedo quejar, tengo salud que es lo importante y como dice el chiste, virgencita que me quede como estoy'", destacó, señalando que "no me hace falta un hombre, tengo a mi lado a mi hijo y a mi nieto y ante eso no hay nada".