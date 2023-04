Raquel Bollo vivió uno de sus momentos más duros en televisión en el año 2011, cuando se sentó en el plató de ‘Viernes Deluxe’ e hizo un repaso de los momentos que más habían marcado su vida; desde los mejores, a los peores.

Fue en la sección de ‘La Caja Deluxe’, esas cuatro paredes entre las que los famosos se abrían sin reservas y hacían una terapia para dejar atrás sus miedos.

En ese lugar, bajo los focos del plató, habló de cosas de las que nunca había hablado.

Madre por encima de todo

En 2011 Raquel Bollo vivió un especial momento que parece cobrar ahora más sentido, gracias a la participación de Alma Bollo y Manuel Cortés, hijos de la colaboradora en 'Supervivientes'. Un momento en el que Raquel Bollo le transmitía a su hija Alma, menor de edad por aquel entonces, una profunda petición que bien podría aplicarse al presente.

El emotivo mensaje de Raquel Bollo a su hija Alma

Alma Bollo, que por aquel entonces era una niña, recibió un emotivo mensaje que su madre le envió desde ‘La Caja Deluxe’: “Ay, Almita, qué rebelde eres. Te veo a ti y eres como yo, con carácter fuerte”, empezó diciendo.

“A mí, el carácter no me ha servido de nada. Ojalá hubiera sacado ese carácter en los momentos en los que lo tenía que haber sacado y que no me rozaran ni un pelo”, declaró Raquel Bollo, haciendo alusión a la época más complicada de su vida.

En aquel mensaje, también quiso dar un consejo a la ahora concursante de ‘Supervivientes’: “Disfruta de tu juventud, que tendrás tiempo para todo; para tener niños, para casarte… No vivas tan deprisa y disfruta de lo que yo no he disfrutado”, aseguró.

Para terminar su mensaje, quiso hacerle una petición: “Protégeme mucho a tu hermano, que tú eres más fuerte, mucho más”, dijo. Unas palabras que Alma Bollo se tomó al pie de la letra, ya que en ‘Supervivientes’ estamos viendo que es de lo más protectora con Manuel Cortés.

Manuel Cortés también recibió un mensaje de Raquel Bollo. En aquella Caja Deluxe, la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ también quiso tener unas palabras para su primogénito. Un mensaje de lo más emotivo en el que no pudo reprimir las lágrimas.