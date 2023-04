'Supervivientes' es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de 'Supervivientes' es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

'Supervivientes' se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión española por varias razones. Por un lado, es un programa que combina el drama, la aventura y la supervivencia en un formato atractivo para el público. Además, el hecho de que los concursantes estén en un entorno hostil y sin comodidades aumenta la tensión y la emoción del programa.

Isa Pantoja hace balance

Isa Pantoja viajó el pasado domingo hasta Honduras para darle una sorpresa a su novio Asraf, pero lo que nadie se esperaba es que la hija de la tonadillera se reencontrase también con sus primos Alma Bollo y Manuel Cortés.

Las polémicas discusiones que estamos viviendo en ‘Supervivientes’ día sí y día también entre Asraf y Manuel Cortés, ha provocado que Isa Pantoja se posicione del lado de su pareja y en el momento en el que Manuel y su prima se reencontraron la tensión se hizo notar.

Tras el encuentro entre ambos, Isa Pantoja volvió a coger su barca y se reunió con nuestro reportero Alex Suárez, quien desde el minuto uno se interesó mucho por cómo fue la visita: ‘’Bien, bien, bien…’’, indicaba Isa, pero Alex le reprochaba no creerse mucho sus palabras.

Ante esto, Isa Pantoja continuaba: ‘’No, porque obviamente no me gusta la situación. Era como hablar con la pared con Manuel, era imposible, yo creo que no me entendía al 100%’’.

Alex Suárez hizo hincapié en el tema para que Isa le contase algo más sobre su opinión respecto a los comentarios que Manuel sigue haciendo sobre su pareja: ‘’Yo le estaba diciendo todo el rato todo lo contrario, para mi no es así, creo que ha tenido bastante paciencia, como te digo era hablar con una pared’’.

Isa Pantoja confesó, además, que cree que ''Manuel Cortés va a seguir buscando a Asraf'' y que ''las cosas no van a cambiar entre ellos'', y explicaba que "no descarto que Alma tenga algún tipo de enfrentamiento con él (Asraf)".