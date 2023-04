Ariana Grande se encuentra inmersa en un nuevo proyecto profesional algo distinto a lo que venía acostumbrando a sus seguidores. La cantante ha recuperado su faceta como actriz y será protagonista de la nueva adaptación cinematográfica del clásico musical ‘Wicked’. Grande pasa a formar parte del universo de ‘El Mago de Oz’ para interpretar a Glinda, para lo que llevó a cabo un cambio de estilo que en su momento fue muy sorprendente. Ahora porta una melena rubia y las cejas decoloradas para asemejarse a su personaje e incluso cambió la descripción de su cuenta de Tik Tok a: “Actualmente alguien sobre el arco iris” -haciendo alusión a un clásico de la obra-.

Su nivel de reconocimiento no la ha mantenido alejada -más bien lo contrario- de los continuos comentarios acerca de su cuerpo. Durante los últimos meses sus publicaciones se han llenado de personas que se mostraban preocupadas sobre su estado físico o lo criticaban, por lo que la respuesta de la artista ha sido salir a dar explicaciones al respecto. “No hago esto normalmente, no me gusta y no soy buena en ello, solo quiero abordar vuestras preocupaciones acerca de mi cuerpo”, comenzó expresando Ariana Grande en su vídeo.

La actriz y cantante advirtió sobre los comentarios sobre el físico de los demás: “hay muchos tipos de belleza, hay muchas formas de lucir sana y hermosa”. Grande se ha abierto con sus seguidores para intentar mandar un mensaje acerca del conocido como ‘body shaming’ -burlarse del cuerpo de otra persona- y ha hablado sobre aquella etapa con la que sus seguidores la comparaban: “El cuerpo con el que me habéis estado comparando era la versión insana de mi cuerpo, tomaba muchos antidepresivos, bebía, y comía poco. En el punto más bajo de mi vida vosotros consideráis que estaba sana, pero eso no era sano”.

Ariana quiso hablar por el resto de las personas haciendo ver lo que las opiniones ajenas pueden provocar: “Nunca sabéis lo que una persona puede estar pasando, así que, aunque lo hagáis desde el cariño, esa persona puede estar trabajando en ello o tiene un sistema de soporte que están trabajando en ello con ella. Nunca lo sabes, así que se amable”. Por último, sus palabras han tomado una posición de cariño y amor propio: “Os quiero mandar mucho amor, deciros que sois hermosos, no importa lo que estéis pasando, no importa el maquillaje… Solo creo que sois hermosos”.