Poco se ha vuelto a saber acerca de la vida de José Fernando Ortega Jurado, el hijo de José Ortega Cano y "La más grande" y hermano de Gloria Camila. Tras cinco años ingresado en un centro para tratar sus adicciones, el joven , que en su día fue habitual de los platós de televisión, ha permanecido en un segundo plano durante todo este tiempo.

Sin embargo, hace unas horas, José Fernando volvía a aparecer por Instagram.

Incondicional en el cumpleaños de su hermana

Gloria Camila ha cumplido 27 años y ha aprovechado para celebrarlo por todo lo alto rodeada de los suyos. Una fiesta en la que no han podido faltar sus amigos y familiares a los que se les pudo ver a la puerta del local donde se celebraba el evento. Entre los asistentes sorprendió la presencia de su hermano, José Fernando, que acudía como hiciera el año anterior, quien hacía tiempo que no aparecía ante los medios de comunicación.

En una fiesta en la que La Húngara ha puesto el toque de música en directo, pronto el micrófono se ha copado por los seres queridos de Gloria quienes han comenzado a compartir palabras de amor y cariño para la homenajeada. Entre todos, el que más ha destacado ha sido el de José Fernando y es que, el hijo de José Ortega Cano y Rocío Jurado, se ha abierto en canal con su hermana. "Voy a expresar mis sentimientos hacia ti esta noche porque siempre me has estado apoyando y nunca me has dejado solo", anunciaba José, haciendo llorar a Gloria.

"Hemos superado muchos baches juntos, yo gracias a ti porque siempre me has enseñado todo lo que he aprendido en esta vida. Esta noche quería expresarte que te quiero mucho, que cumplas muchísimos años más y que siempre sea con esta gente a tu alrededor", aseguraba el joven ante todos los asistentes en un discurso que hacía saltar las lágrimas a todos. El emotivo discurso hacía que Gloria no pudiera evitar llorar y fundirse en un abrazo con su hermano al que segundos después se le unía José Ortega Cano en una emotiva imagen que terminaba de emocionar a todos.

Además, Gloria Camila recibía un discurso tan emotivo como inesperado por parte de su novio, David García, que le dedicaba un gran piropo a su novia. "Es una persona que llegó a mi vida de repente. No me lo esperaba. Es una grata sorpresa ver como poco a poco ha ido creciendo, antes era una gran mujer y ahora es una bellísima mujer". Unas palabras que rompían también a la homenajeada que se fundía en un abrazo con él.

José Fernando aparece en Instagram

Tras su ausencia de la vida pública, ayer, uno de los hijos de Ortega Cano y Rocío Jurado volvía a las redes de la mano de su hermana Gloria Camila.

La joven publicaba un storie en junto a José Fernando acompañado de un "Te amo".