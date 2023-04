Este viernes, el Rey Juan Carlos llegaba al Club Náutico de Sanxenxo para continuar con sus entrenamientos. Acompañado por su inseparable amigo, Pedro Campos, el emérito montaba en su embarcación y adentraba en la Ría de Pontevedra, pero sin embargo sufrió un imprevisto de última hora: las condiciones meteorológicas.

La fina pero persistente lluvia que ha comenzado a caer en Pontevedra obligaba al monarca a suspender sus entrenamientos, que han durado tan solo una hora. Resignado pero sin perder la sonrisa, Don Juan Carlos volvía a puerto sobre las 12.00 y, saludando a los presentes con un gesto y una sonrisa, abandonaba el Club Náutico en compañía de Pedro para regresar, minutos después, a la casa del armador de 'El Bribón'.

Este sábado, el emérito salía de casa de su amigo en un vehículo conducido por Pedro y ambos se dirigían hasta el puerto, pero lo cierto es que el viaje ha sido en balde. Don Juan Carlos no ha cubierto la primera jornada de regatas de la II Volvo Autesa Club, ya que su embarcación ha salido sin él y, tras esto, el emérito se ha marchado con su amigo de nuevo a casa.

Con un perfil mucho más bajo que el año pasado, con una menor exposición mediática y sin bromear con los medios de comunicación, esta segunda visita a España está siendo mucho más discreta que la del año pasado. La negativa de Zarzuela a que el emérito regresase de nuevo a España y las polémicas que le rodean le han obligado a tener esta actitud ante los medios.

No irá a la Zarzuela

El emérito se siente "cómodo" y "feliz" en Galicia, según fuentes de su entorno que, siguiendo con la discreción que han estrenado, no quieren desvelar si visitará alguna otra ciudad antes de volver a Abu Dabi. En principio, el plan era regresar el domingo a Emiratos Árabes Unidos, pero ahora ya no lo dan por hecho. El primer desplazamiento a España, en mayo de 2022, Juan Carlos I lo remató con 11 horas en el Palacio de la Zarzuela, algo que ahora la jefatura del Estado no incluye en sus planes.

La relación entre padre e hijo es mala y no parece que vaya a cambiar a corto plazo. La fiscalía del Tribunal Supremo archivó las diligencias contra el emérito porque, de haber cometido delito, habría prescrito; había hecho dos regularizaciones fiscales (pagó casi cinco millones de euros) y, sobre todo, porque disfrutaba de la inviolabilidad que le otorga la Constitución como jefe de Estado. Es decir: no las archivó porque su expediente no tuviera ni una mácula.

La protección de la monarquía

Felipe VI quiere proteger la jefatura del Estado y para ello la monarquía, como institución, ha ido tomando medidas en la última década. La primera y más potente, tras el escándalo de Botswana y la relación de Juan Carlos I con Corinna Larsen, fue la abdicación. El emérito decidió dar un paso al lado para facilitar la llegada del trono a su hijo en 2014, ante la previsión de que Podemos dificultara el relevo si llegaba al Congreso, algo que ocurrió en las elecciones generales de 2015.

Tras la cesión del trono, el primer gesto de distanciamiento ya propiamente de Felipe VI llegó en mayo de 2019, cuando el actual jefe de Estado anunció que su padre ya no participaría de la agenda oficial y dejaría la vida pública. En aquellas fechas el Rey ya tenía información sobre el dinero de Juan Carlos I en el extranjero, principal razón de la ruptura pública que se conoció en marzo de 2020, cuando anunció que renunciaría a la herencia que le pueda tocar cuando muera.

Felipe VI debe mantener esa misión de proteger la institución de los daños colaterales de su padre a la vez que lanza y fortalece la figura de su Heredera, Leonor, que este año alcanzará la mayoría de edad, jurará la Constitución y empezará en agosto su formación militar para poder ser algún día Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, como la Constitución atribuye al jefe o jefa de Estado.

Pedro Campos es empresario, patrón del Bribón y presidente del Club Naútico de la localidad pontevedresa.