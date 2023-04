Aunque pueda parecer imposible, Jorge Javier Vázquez es tímido. Así lo ha asegurado el presentador de "Sálvame" y otros muchos programas de Telecinco en sus redes sociales. Ha hecho esta aclaración, acompañado de su madre, tras reconocer que en la estación de tren se encontró a varios fans de los que huyó a paso ligero. "Soy muy tímido", recalcó.

Todo comenzó, tal y como el propio Jorge Javier Vázquez ha relatado con mucho humor en su cuenta de Instagram, en un vídeo en el que aparece junto a su madre, en la estación barcelonesa de Sants. Fue allí donde asegura que un grupo de señores y señoras le reconoció y el comenzó a llamar por su nombre. Ante esta situación y por su timidez, tal y como cuenta con gracia, decidió aligerar el paso.

En ese momento, relata, una trabajadora del servicio de seguridad también le pidió una foto. Y ni con esas se detuvo Jorge Javier que, relata, no se sabe si en clave de humor y con cierta retranca o con total naturalidad, comenzó a escuchar entonces que le gritaban: "¡Antipático! ¡Voy a dejar de ver 'Sálvame'!".

"Entre la gente que va a dejar de ver el programa y entre que me despiden, voy a tener que venir a vivir aquí", aseguró el presentado a su madre, que no dudó en reprocharle que no se parase con sus seguidores. "Te traes al burro y los perros", le dijo también al presentador, en el vídeo grabado en su domicilio de Badalona, de donde el presentador de Telecinco es oriundo.

También le reprocharon, aunque con cariño, que no se parase sus seguidores en redes sociales. "Deberías hacerte fotos", le afirmaron, al tiempo que le pedían que se esforzase al máximo para conseguir la supervivencia de "Sálvame", sumido en una crisis de audiencia desde hace más de un año. "Eres el más divertido de las tardes", le aplauden.

Jorge Javier Vázquez nació en 1970 y se hizo famoso en 1997 cuando empezó a participar en el programa “Extra rosa”, que presentaban Rosa Villacastín y Ana Rosa Quintana. Después siguió colaborando en otros programas exitosos como “Sabor a ti”, “Día a día”, “Aquí hay tomate” y finalmente “Sálvame”, donde se ha convertido en un presentador muy conocido en todo el país.

Además de “Sálvame”, Jorge Javier Vázquez también presenta otros programas como “Deluxe” o “Supervivientes”.

No solo se dedica a la televisión. También ha sido actor de teatro con obras como “Iba en serio”, “Grandes éxitos” y la más reciente, “Desmontando a Séneca”, con la que ha recorrido toda España. Hace poco Jorge Javier Vázquez publicó un nuevo libro, “Antes del olvido”.