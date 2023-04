La presentadora Ana Obregón dejaba el hospital en Miami en silla de ruedas la semana pasada y salía a la luz que había sido madre por gestación subrogada en Estados Unidos. La noticia ocupó todas las portadas y medios de comunicación españoles. Una semana después, Ana presenta en exclusiva, en una entrevista a la revista 'Hola', a su nieta Ana Sandra Lequio Obregón asegurando que "esta fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo". En la entrevista que ha ofrecido al medio de comunicación, la presentadora ha dejado claro desde el primer momento que la pequeña era hija de Aless, que falleció por un cáncer en el 2020, y que le contará todo, además de que "su padre fue un héroe" asegura Obregón.

Además, explica que este ha sido el motivo que "me ha permitido seguir viviendo cada día". La bióloga explica los duros momentos que ha vivido y reconoce que si no fuera por esto, ella "ya no estaría aquí". "Antes de que supiera que venía al mundo Anita, pensaba: 'Bueno, a mí qué me puede pasar, si lo mejor que me puede pasar es que me muera…'. O sea, yo estaba deseando, ¿sabes?, no sé cómo explicarte lo que ha sido mi vida. Pero ahora va a ser todo lo contrario. He vuelto a vivir", confiesa Obregón.

Una prenda con historia

Los presentadores de 'El programa de Ana Rosa' preguntan a Alessandro Lequio sobre la opción de que Ana Obregón bautice a su nieta con el traje de cristianar que pertenece a la familia Borbón y que portaba Aless cuando era bebé. El colaborador, que se quiere mantener en silencio, ha hecho un matiz sobre este asunto.

Cada vez son más los rumores que apuntan a que Ana Obregón ya estaría organizando desde Miami el bautizo de Ana Sandra. La actriz quiere que la ceremonia eclesiástica se realice al poco tiempo de volver a España y que la niña porte el mismo faldón de cristianar que llevaba su hijo Aless. Sin embargo, este deseo debería estar autorizado por la familia Borbón, que son los que tienen en su poder el traje con el que se han bautizado los hijos de Alessandro Lequio.

Marisa Martín-Blázquez, que fue quien destapó la exclusiva, comenta en plató: "En cuanto a esa idea, si Ana Obregón quiere hacerlo así, pero es que el traje está custodiado por la familia de Alessandro y se encuentra en el palacio". Lequio, al escuchar a su compañera, quiere matizar dos aspectos importantes: "Lo primero, has dicho que yo en el tema de la fundación... a la investigación para el cáncer se ayuda con fondos y ahí he hecho una grandísima labor, que son cuatro millones de euros".

"La exposición pública en este contexto tan particular yo no la considero necesaria", comenta el italiano a la colaboradora. Por último, sobre que Obregón quiera el faldón de cristianar con el que se bautizó Aless, Lequio es muy claro: "Segundo, en lo del tema del faldón, cada uno es muy libre de elucubrar con lo que sea o quiera, pero que yo sepa, Ana no ha dicho nada de eso ni se ha pronunciado sobre eso". Ana Rosa, tras las palabras de su compañero, resume: "O sea, no os lo ha pedido a la familia, aunque todavía falta mucho para el bautizo".

El dineral que heredará la hija de Aless Lequio

Según la revista "Lecturas", Ana Sandra Lequio heredará 30 millones de euros. "Las empresas familiares, fundadas por el padre de Ana, están valoradas en 63 millones de euros. Han sido heredadas por Ana y sus cuatro hermanos, y a ella le podrían pertenecer unos 13 millones", comentan. Además, Por todos los programas que ha presentado Ana Obregón, le corresponderían cerca de otros 20 millones.