Jesulín de Ubrique se convirtió en el protagonista del prime time de Telecinco. El torero fue el primer invitado de Bertín Osborne en la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya', que no destacó en audiencias tras quedar por debajo de 'Masterchef' y 'Hermanos'. No obstante, el torero dejó algún titular destacado y tres indirectas hacia Belén Esteban, que hace unos días estallaba en directo contra él desde 'Sálvame'.

La relación de Jesulín con Mediaset también estuvo presente durante la entrevista. De hecho, fue el propio Bertín quien empezó sacando el tema en el arranque del programa: "Oye, ¿tú cuánto tiempo hace que no vienes a Telecinco a un programa?". "En Telecinco hace muchos, muchos años que no he estado. Espero que te portes bien, si no voy a tener que tirarme otros cuantos", respondió el de Ubrique.

Después de hablar de su vida familiar, el presentador le preguntó por su reciente paternidad junto a María José Campanario. "Ha sido una sorpresa, pero una bendición de Dios", reconoció el entrevistado. Después de que Bertín subrayara que está "cuidando mucho" la privacidad del niño, Jesulín se apresuró a realizar un importante matiz: "La de él y la de los otros, la de todos". Fue ahí cuando volvió a dejar caer sus tiranteces con Telecinco: "Además te digo una cosa. Precisamente, tengo cuentas pendientes con esta casa". "Lo que sí tengo muy claro es que voy a defender a capa y espada la privacidad total y absoluta de mis hijos, de los cuatro. No voy a cruzar ninguna línea que pueda perjudicarles", aseguró.

Una entrevista en la que el torero ha hablado de otros temas, como el gravísimo accidente de tráfico que sufrió en 2001 y que a punto estuvo de costarle la vida: "Era de noche, lloviendo, y esa luz intensa la vi yo. No sé si perdí la noción del dolor. Me quedé sin aire, no podía respirar, tenía un coche encima durante más de media hora", ha contado, recordando cómo estuvo más de un mes hospitalizado -en el que María José, con la que entonces comenzaba su relación, no se separó de su lado- con "seis costillas rotas, cinco vértebras partidas, el pulmón perforado*". "Me podía haber quedado allí. Me dieron por muerto. Tenía todas las papeletas pero no era ni mi día ni mi hora" ha asegurado.

También sobre su breve pero exitosa incursión en el mundo de la música con 'Toda, toda, toda'. Algo que, confiesa, fue idea suya. "Quería cantar, y no es que me arrepintiera, pero ahí me aprendí muy bien el refrán ese de 'cada maestrito con su librito', porque ya me salí de mi dinámica y de mi profesión, y eso ya chocaba. No se podía compaginar" ha asegurado, revelando que fue al ver que en las plazas "no me echaban mucha cuenta" cuando dedicó "cortar por lo sano" y enterrar para siempre su carrera de cantante: "Aquello fue en el 94 y todavía en la actualidad, mi canción es la puta hostia. Fue un lapsus, pero si hubiera seguido sería una epidemia" ha bromeado.

Críticas al nuevo invitado

El que fuera componente de uno de los grupos de música más famosos de España, ‘Mecano’, se sienta con Bertín Osborne para concederle una de las entrevistas más íntimas de su vida, en la que hará un repaso a su carrera y a su vida personal.

Entre otras cosas, Nacho Cano hablará de la clave del éxito del grupo que formaba con José María Cano y con Ana Torroja y hablará, también, de cómo era la relación con su hermano.

El anuncio de Nacho Cano no ha gustado a los seguidores, que ya han puesto comentarios en redes sociales criticando la entrevista. "Fracaso is comming". "Os empeñais en tener presentadores casposos, antiguos". "No, no, gracias".

El programa que tuvo como invitado a Jesulín fue el menos visto de los estrenos de 'Mi casa es la tuya'. Fue seguido tan solo por 1.364.000 telespectadores, es decir un 11,2% de cuota de pantalla.