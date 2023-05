Enigmático y preocupante. Así fue el mensaje que puso en alerta a los seguidores de Alejandro Sanz la pasada madrugada. El cantante madrileño reconoció no estar pasando por su mejor momento, una situación de la que, dice, está trabajando para salir.

Alejandro Sanz, de 54 años, es uno de los artistas españoles más internacionales. Saltó a la fama a comienzos de los años 90 del siglo pasado. Su disco "Viviendo deprisa", que contenía canciones como "Pisando fuerte", "Los dos cogidos de la mano" o "Se le apagó la luz" fue un auténtico éxito de ventas y le lanzó al estrellato.

Si bien, no fue hasta casi una década después, coincidiendo con la publicación de "Más", cuando se convirtió en un artista reconocido a nivel mundial. Fue gracias a "Corazón partío", uno de los singles del trabajo, que se convirtió en lo que hoy llamaríamos una canción viral.

Desde entonces, Alejandro Sanz no ha parado de cosechar éxitos: las ventas de sus discos y sus reproducciones en las plataformas digitales se cuentan por millones. Además, ha colaborado con los más destacados artistas del panorama internacional. Su último álbum de estudio, "Sanz", vio la luz en 2021.

Alejandro Sanz cuenta con una importante legión de seguidores. Sin ir más lejos, en Twitter roza los 20 millones de seguidores. Y ha sido en la red social del pájaro azul donde ha dejado su misterioso mensaje.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", escribió a las 1.50 (hora española).

El mensaje ha preocupado a sus fans, dada la trascendencia de sus palabras, de las que se puede extraer que el cantante podría estar pasando por un proceso de depresión.

Asimismo, en las pocas horas que han transcurrido desde la publicación del mensaje, Alejandro Sanz ha recibido decenas de mensajes de apoyo y ánimo para tratar de revertir esta situación.

Por el momento se desconoce si Alejandro Sanz está recibiendo algún tipo de terapia o si está situación se debe a algún cambio importante en su vida.