Militar jubilada por accidente laboral, Marta Sanz Alejo es la candidata de Vox a la alcaldía de Villaviciosa.

-¿Cómo definiría brevemente su proyecto para Villaviciosa. ¿Qué ofrece a los vecinos?

-Compromiso, honestidad y un cambio en las políticas que han llevado a Villaviciosa a la decadencia y a la ruina. Vox es la única alternativa para que nuestro concejo tome un cambio de rumbo. Nuestra campaña tiene un lema “Cuida lo tuyo” y precisamente esa palabra “cuidar” es lo que resume nuestro proyecto en Villaviciosa. Cuidar es acompañar, es proteger, es apoyar...Cuidar para lograr el bienestar de todos nuestros vecinos, que están ya cansados de promesas incumplidas. Vox cumple lo que dice, así lo hemos demostrado. Villaviciosa no puede seguir tal y como está ni un día más, y Vox viene para revertir de una vez por todas esta situación.

-¿Cuáles serían sus primeras medidas en el gobierno?

-En Villaviciosa hay mucho que hacer, pero si tenemos que comenzar lo haríamos por lo más urgente. Lo primero seria hacer una auditoría a las cuentas municipales, es prioritario saber en qué se gasta y cómo se gasta el dinero de nuestros vecinos. En segundo lugar, no podemos permitir que los vecinos de la zona rural estén incomunicados sin un servicio de transporte que cubra sus necesidades. Por ello, desde Vox consideramos que es prioritario llevar a cabo un convenio con una empresa de transportes que de servicio a nuestra zona rural. En tercer lugar, el deporte para Vox es una prioridad, es una potentísima palanca de transformación social de transmisión de valores como el esfuerzo, la perseverancia, la igualdad, el respeto, la solidaridad. Y los jóvenes, que son el futuro de nuestro concejo, deben ser el objetivo de nuestras políticas. Nuestra propuesta pasa por separar la concejalía de deportes de la de festejos, creando una de deportes y juventud y dándole la importancia que se merece.

-¿Cuál es su objetivo en cuento a resultado electoral, ¿A qué aspiran?

-En Vox tenemos un objetivo claro, que es eliminar todas y cada una de las políticas social-comunistas que nos han llevado a la ruina, no solo en Villaviciosa, sino en todos y cada uno de los municipios de España. Villaviciosa no puede más, Asturias no puede más y España no puede más. Vox es la única alternativa, la única. Y aspiramos a ser el partido que devuelva a nuestros vecinos el concejo que se merecen, gracias a la confianza que este 28 de mayo depositen en nosotros.

-¿Cuáles serían sus prioridades de pactos en caso de que no haya una mayoría absoluta?

-Ahora no es el momento de hablar de pactos o de hacer cábalas. Habrá que esperar al resultado de los comicios para ver qué fórmulas post electorales son las más idóneas, dependiendo de la fuerza que nos hayan dado los vecinos el 28 de mayo. Nosotros tenemos la mano tendida, pero que nadie piense que puede disponer de los votos de Vox gratis. Por lo tanto, si tenemos que entendernos lo haremos con los que quieran lo mismo que nosotros, sin medias tintas. Con aquellos que respeten nuestros valores y principios y quieran mantener nuestros proyectos. Que nadie nos vote si piensa que es para facilitar cualquier gobierno que no suponga un

cambio de rumbo para Villaviciosa.

-¿Cómo valora la actuación del gobierno local durante el último mandato?

-Sin duda, nefasta. No solo en el último mandato. Llevamos ocho años con un gobierno socialista que podría calificar de ineficiente y mentiroso. El socialismo solo nos ha llevado a la ruina y la miseria. Promesas, proyectos...pero luego no hacen nada. No gobiernan, desgobiernan. No nos cansaremos de repetirlo, promesas incumplidas y ruina. Vox lo que promete, cumple. Con Vox en el Ayuntamiento vamos a revertir todas y cada una de estas políticas social-comunistas.

-¿Está de acuerdo con el enfoque que se le está dando al Plan General de Ordenación Urbana? ¿Qué objetivos principales debe cumplir?

Vox no ha tenido representación en esta última legislatura y la información de la que disponemos es la facilitada en la web del Ayuntamiento de Villaviciosa. Entendemos y confiamos en la transparencia de la misma. Aún está en trámite y ha sido adjudicada a una empresa a través de un concurso público. El Plan es necesario para la zona rural, para atraer empresas y empleo a través de la creación de suelo industrial. Una vez que entremos a formar parte del gobierno dispondremos de la información detallada y podremos valorar todos y cada uno de los puntos del PGOU, poniendo como prioridad el bienestar de nuestros vecinos y agilizar los trámites que sean necesarios.