Carmen Lomana se dejaba ver este viernes en la fiesta que 'Espejo Público' organizaba para dar la bienvenida al verano en The Social Club Madrid y como era de esperar habló de todos los temas de actualidad. Desde el ingreso de Tamara Falcó en una clínica de Marbella hasta la vuelta de Ana Obregón a España con su nieta Ana Sandra, la colaboradora no se quedó nada en el tintero.

La 'Socialité' criticó la falta de sinceridad de Tamara al acudir a la Clínica Bushinger, en Marbella. En primer lugar, dejó claro que "de momento a mí no me hace falta" y, más tarde, aseguraba que no le gusta que no haya sido coherente con sus actos: "¿Sabes lo que me molesta? Que digan: 'no, si no voy a adelgazar' pues entonces vete a otro sitio al marbella club a puente romano".

Carmen entiende que este tratamiento puede tener consecuencias a largo plazo ya que "tú estás 10 día sin comer nada, sólo líquido, a ver cómo te quedas, pero claro, cuando haces vida normal hace efecto rebote igual o más, es normal, por favor, que le quede bien el vestido, ahora se va a ir a EEUU".

La colaboradora de televisión desvela que "como haya adelgazado 10 kg" y "le quede enorme" podría ser un problema, pero "menos mal que se lo solucionarán". Además, Carmen aseguraba que "esta boda va a terminar con nosotros, no vamos a poder ya o se casa de una vez o aquí va a pasar algo".

Por otro lado, Carmen nos desvelaba que quiere ir a conocer a la nieta de Ana Obregón, Ana Sandra: "sí, pero cuando todo se calme, yo preferiría que vinieran a mi casa para no tener que ir yo allí y que hay periodistas" y se mostraba contenta porque fue una de las primeras en adivinar que era su nieta y no su hija: "era evidente, yo dije estoy segura que esa niña ha nacido con semen de su hijo y es su abuela, pero vamos, me pegué un farol como jugando al póker ¿sabes?" .

En cuanto a si las marcas pueden prescindir de la bióloga al conocerse que ha tenido una nieta a través de gestación subrogada, Carmen argumentó que "las marcas prefieren imagen muchos más neutras, tiene una imagen potente, muy ella ,según para qué cosas, igual ana no le va, igual que no le voy yo".

Por último, tras ser operada de un tumor en la parótida, Carmen confesó que el médico "me ha dicho que ya estoy fenomenal, que no ha dado maligno", por lo que ya no hay nada por lo que preocuparse.