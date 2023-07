Dani Alves continúa en prisión. Cinco meses en los que el brasileño ha mantenido un comportamiento ejemplar, tanto a la hora de cumplir las normas de la prisión, como para con el resto de reclusos, a los que ya se ha ganado.

Sin embargo, los funcionarios se vieron obligados a darle un toque de atención hace unos días, según informa la periodista Mayka Navarro este lunes en 'La Vanguardia'. ¿El motivo? una batucada dentro de su celda con motivo del reciente carnaval de Brasil.

"El hombre improvisó una batucada en su celda golpeando con ritmo todo lo que tenía a mano. Entonces los trabajadores abrieron la puerta para recordarle que no eran horas, ni lugar para fiestas", ha desvelado la periodista.

A pesar de eso, Navarro insiste en que su actitud ha sido siempre magnífica: "sus rutinas no han cambiado y mantiene el mismo comportamiento ejemplar del primer día. Solo una vez tuvieron que llamarle la atención los funcionarios", ha puntualizado.

La actitud de su mujer, Joanna Sanz

El pasado mes de enero, Dani Alves fue acusado de una presunta violación a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona. Una acusación que, además de mantener actualmente al futbolista en la cárcel y a la espera del juicio, ha supuesto el punto y final de su historia de amor con Joana Sanz.

Los últimos meses han sido de los más difíciles para la modelo tinerfeña, ya que además de hacer frente al ingreso en prisión de su expareja, también ha tenido que paliar con el duelo tras la muerte de su madre a quien dijo adiós a principios de año.

Durante todo este tiempo, Joana Sanz se ha refugiado en su trabajo. Sin embargo, a pesar de que ha querido mantener su realidad en privado, lo cierto es que no ha dejado de ser el centro de atención de los focos mediáticos, sobre todo tras conocerse que ella y el brasileño firmarán el divorcio próximamente.

Sin divorcio a la vista

Joana Sanz quiere divorciarse de Dani Alves, que lleva en prisión provisional desde el pasado mes de enero, tras ser acusado por una mujer de haberla agredido sexualmente en el baño de la discoteca Sutton de Barcelona.

Marc Leirado, colaborador de ‘Así es la vida’, ha hablado en exclusiva con la modelo, que ha explicado por qué todavía no han firmado los papeles del divorcio. “Joana Sanz tiene claro que sí se va a divorciar de Dani Alves. Se ha especulado con que, si se quiere divorciar, por qué no se han iniciado los trámites. Dani Alves no está aceptando las condiciones del divorcio. Está poniendo todas las trabas posibles para que no se lleve a cabo”.