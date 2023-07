Hay miles de formas de decir las cosas. Una de ellas es, especialmente a través de las redes sociales, es usar las indirectas. Y eso es lo que parece que ha hecho Adara Molinero con Bosco. La bonita historia de amor que pareció surgir entre los dos en la isla de "Supervivientes" puede no estar pasando por su mejor momento a juzgar por la última publicación de la tertuliana a través de su cuenta oficial de Instagram.

"Supervivientes" nació como un programa de pura supervivencia en el año 2000. En aquella edición, presentada por Juanma López Iturriaga, contó con concursantes anónimos. Tras dos ediciones, el programa dio el salto a Antena 3. Y fue allí donde cambió el formato, más enfocado a famosos y ya buscando más el "salseo".

En 2006 el programa regresó a Telecinco, donde lleva emitiéndose de manera ininterrumpida. Entre 2019 y 2021 las emisiones fueron compartidas con Cuatro, canal del mismo grupo que Telecinco, Mediaset.

Pese a que "Supervivientes" nació con la idea de ser un "reality" en el que los concursantes tenían que pasar duras pruebas y hacer un ejercicio de auténtica supervivencia, con el paso de los años se ha convertido más en un programa de "salseo". Esto gusta a una parte de la audiencia, tal y como reflejan las cuotas de pantalla, que el programa suele liderar. Si bien, hay quien se postula totalmente en contra de esto.

La última edición de "Supervivientes" volvió a gozar de buenas cuotas de audiencia. Por eso, la incipiente historia de amor entre Bosco y Adara tuvo muchísima repercusión en el mundo rosa.

Ahora, y a juzgar por la última publicación de Adara en sus redes sociales, puede que la pareja esté en crisis. La "influencer" ha colgado un "stories" en su cuenta de Instagram con una fotografía de los dos, un corazón y una canción que parece decir mucho.

Se trata de "Fuentes de Ortiz", del artista mexicano Ed Maverick, un melancólico tema que habla de la relación entre una pareja en la que las cosas no están del todo claras y él le pide a ella que le diga qué es lo que siente: "¿Para ti qué soy?".

Esta es la letra completa de la canción:

