Malos tiempos para "Así es la vida". El sustituto de "Sálvame" en Telecinco no ha empezado de la mejor manera su andadura en la cadena. Las cifras de audiencia de los últimos días, en torno al 10%, no pueden haber contentado a sus directores y a eso hay que sumar que un sector de los telespectadores les está criticando duramente a través de las redes sociales.

"Así es la vida" es el sustituto de "Sálvame". Tras 14 años en antena, el programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz tiene la dura tarea de ocupar el lugar dejado por uno de los grandes gigantes de la historia de la pequeña pantalla.

Aunque no hay una explicación oficial, todo apunta a que Telecinco decidió cargarse "Sálvame" por su caída de audiencia y por la controversia que llevaba generando el programa, especialmente en los últimos tiempos, con causas judiciales abiertas incluidas.

Para sustituir al programa presentado por Jorge Javier Vázquez, Telecinco optó por pedir a Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, un nuevo programa. Se trata de un magacín en el que también hay crónica social, tertulias, reporajes y entrevistas. Viene a ser algo más parecido a "El programa de Ana Rosa" o "Fiesta", que también se emiten en las cadenas de Mediaset.

Líneas rojas

La entrevista concedida por Chabeli Navarro, ex de Bertín Osborne, en la que asegura que el presentador la obligó a abortar ha traído mucha cola. En Así es la vida han hablado de ello, no sin que antes Sandra Barneda contase cuá es su postura al respecto.

Sandra explota

José Antonio Avilés se enfrentaba en directo a José Manuel Moreno, abogado de Chabeli Navarro. El colaborador acusaba al letrado de no responder a las preguntas ni de los colaboradores ni de Sandra Barneda y la presentadora le paraba los pies en directo en 'Así es la vida'.

El colaborador del programa se dirigía a José Manuel Moreno, muchos le pedían claridad en su pregunta, pero él se negaba a formularla: “Pues voy a ser muy claro ¿Sabes por qué no le quiero preguntar? Porque termina contestando lo que a usted le da la gana”.

“Claro, respondo lo que quiero”, decía el aludido, Avilés le reprochaba que no había respondido a una pregunta de Sandra Barneda y la presentadora le frenaba en directo: “Te voy a pedir que no hables en mi nombre”.

“Respeta al abogado, que está haciendo su trabajo”, insistía Sandra y añadía que era la primera vez que se sentaba en un plató: “Te pido por favor que le hagas preguntas, si no quiere responder, no hay una mala respuesta si no una mala pregunta”.