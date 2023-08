Frank de Cuesta vive dedicado a cuidar la naturaleza, divulgar sobre ella y extender el respeto a todas especies animales. Y lo hace con sus peculiares maneras. Porque sí, él es único en su especie. Y está demostrando una habilidad innata no solo como comunicador sino también como repartidor de zascas.

Al herpetólogo y experto en reptiles leonés no le tiembla el pulso, ni le importa pisar cualquier charco. Y eso que va en crocs. Pero él nació para mojarse, y eso no resulta indiferente a nadie. Máxime cuando te mueves en un mundo como las redes sociales donde, bajo el amparo de la muchedumbre y el anonimato, la gente se desata con facilidad y no se corta. Pero Frank Cuesta sabe adaptarse al medio.

Frank Cuesta se moja con todo

Quien pasase por formatos televisivos como Frank de la Jungla o Wild Frank opina de todo. Así lo hizo, por ejemplo, tras un vergonzoso comentario que hizo Risto Mejide en las Campanadas de Mediaset. El polémico presentador recibió un aluvión de críticas por las polémicas palabras que pronunció durante la retransmisión y que estaban dirigidas a sus rivales, Cristina Pedroche en Antena 3 y Ana Obregón en TVE.

"¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia", soltó el presentador en pleno directo. Un comentario de mal gusto sobre el que opinó Frank Cuesta en redes sociales. El que fuera presentador de formatos como 'Frank de la jungla' escribió este lunes un contundente mensaje en su cuenta de Twitter. "A mí se me murió un hijo muy pequeño (hermano gemelo de Zape)", comienza diciendo junto al vídeo del momento en cuestión: "No quiero ni pensar lo que siente Ana Obregón cada día".

En el hospital

Frank Cuesta ha anunciado este miércoles a través de su perfil de Twitter que ha tenido que acudir de urgencia al hospital para tratarse de la mordedura de una víbora.

El herpetólogo ha publicado una fotografía de su mano izquierda, en la que se comprueba la herida que le ha dejado el animal en la parte inferior del pulgar, y ha lamentado lo ocurrido.

"En el hospital con la peor mordedura de víbora posible", ha escrito el presentador junto a la instantánea, que ha despertado la preocupación de los usuarios.