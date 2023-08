Frank Cuesta está acostumbrado a nadar entre la polémica. No es nada que temer para un hombre acostumbrado a lidiar con todo tipo de serpientes, algunas altamente mortales y venenosas, y otros animales peligrosos. Es por eso que no le asusta lo que le digan y, lejos de amedrentarse, tiende a contestar a todo el que le ataca o critica con palabras gruesas.

Últimamente, Frank Cuesta está recibiendo ataques especialmente desde sectores como el animalismo radical o los entornos más progresistas, que le critican por tener posturas intermedias en cuestiones como la tauromaquia o el control de las poblaciones de lobos. Asimismo, no le perdonan que se haya embarcado en una de sus últimas aventuras junto a Cristina Seguí, quien fuera en su día fundadora de Vox.

Por ello no es raro encontrarse con haters que especulan sobre la ideología de Frank Cuesta, cuestionan que realmente proteja y divulgue el respeto a la naturaleza y los animales, y le tilden de "facha" o "fascista". Gente a la que él no duda en replicar.

Deseos de muerte a Frank Cuesta

Recientemente, Frank Cuesta decidió grabar un vídeo para desenmascarar a un grupo de herpetólogos y amantes de la naturaleza, de unos 20.000 miembros, según dice Frank Cuesta. En el vídeo, el leonés decide contestar uno a uno. Y la verdad es que la cosa va ganando en brutalidad a medida que avanza el documento audiovisual.

Entre los ataques, el más brutal es uno en el que le dicen lo siguiente: "Ese anormal solo tiene el mismo cerebro que un pedrusco, espero que se muera de la peor forma posible y deje de torturar animales y personas para lucrarse".

Frank Cuesta lanza, para replicarles, un gran zasca final: "Sois una mierda, envidiosos, que os hubiera gustado llegar a donde yo he llegado, vivir la vida que yo vivo y hacer lo que yo hago. Vivo en un contenedor, pero en un paraíso. Vosotros no, sois unos envidiosos, tenéis un grupo con 20.000 personas donde me deseáis la muerte. Esto es normal en España, la envidia. Y si todos estos herpetólogos, naturalistas... Que no son todos, ojo, porque tengo muchos amigos que me respetan y yo les respeto. Pero esta gentuza es la razón por la que los anfibios o los reptiles están desapareciendo en España. Vosotros sois domingueros de naturaleza, fotógrafos de la naturaleza, no la vivís, no lleváis las manos sucias de naturaleza, porque la naturaleza es sucia. Cuando nosotros cogemos un reptil o anfibio con las manos, estamos tratando naturaleza con naturaleza. Simplemente, soy un tío que vive por, para y en la naturaleza. Y os vais a tomar por el culo porque voy a seguir, seguir, y seguir".

Frank Cuesta desvela cómo votó en las elecciones

Y es en ese vídeo donde el herpetólogo y divulgador leonés se hace eco de ataques en los que le llaman "facha" o especulan con que es simpatizante de Vox. Ni corto ni perezoso, Frank Cuesta trata de disipar las dudas de todos sus haters y desvela qué hizo en las últimas elecciones del 23J. "Me llaman facha", ha denunciado insistentemente el leonés, que ha incluso ironizado sobre el asunto.

Esta es la contestación a una hater que le ataca por el lado político: "No soy facha. Públicamente dije que iba a votar a Vox o que no iba a votar. Tú, que eres subnormal, tenías que haber escuchado que iba a votar a Vox o no votaría. Y, de hecho, en estas últimas elecciones no he votado. ¿Sabes por qué?", espeta Frank Cuesta. Y enseña un mensaje grabado en una prenda de ropa: "Que te vote tu pu... madre". "Eso es lo que te puedo decir, pero tú, como eres una subnormal, me llamas facha", zanja el herpetólogo leonés.