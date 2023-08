Después de una noche llena de sorpresas y emociones llegaba el momento más esperado de la edición. Laura Madrueño entraba en plató para acompañar a Carlos Sobera y lo hacía con el talón de 200.000 euros que iba a conquistar el ganador.

El presentador cogía la mano a los dos finalistas, Bosco y Adara, para comunicar la decisión de la audiencia: "Los espectadores de 'Supervivientes 2023' han decidido que el ganador de esta magnífica edición y del premio de 200.000 euros sea... ¡Bosco!"

El sobrino de Pocholo lo celebraba por todo lo alto y todos sus excompañeros y familiares corrían a abrazarle al centro del plató. Después de compartir la emoción con todos ellos, se recorría el plató saludando a todo el público.

Carlos Sobera y Laura Madrueño le hacían entrega del premio y la celebración continuaba con todo el plató cantando al unísono: "¡Sí se puede! ¡Sí se puede!". Y, al fin, pronunciaba sus primeras palabras como ganador de 'Supervivientes 2023': "La verdad que ha sido increíble. Ha sido increíblemente increíble. Ha sido una cosa muy particular, que me ha ayudado muchísimo y la verdad que es un sueño. Estoy a tope. Se lo quiero dedicar a todos mis compañeros y a todo el mundo que ha venido hoy aquí".

La complicidad entre Bosco y Adara se ha palpado en esta gala final del programa, algo de lo que se ha dado cuenta Carlos Sobera: "Aquí hay tema". Ante esto, el presentador ha preguntado por lo que pasa entre ellos: "¿Hay algo más de lo que ya se ve a simple vista? Que ya se ve bastante". "Qué vergüenza", ha dicho Adara y no ha podido evitar reírse de manera nerviosa. "Qué mirada le está echando Bosco", ha apuntado Laura Madrueño y Bosco le ha preguntado a Adara al oído en directo, algo que Carlos Sobera ha desvelado: "¿Le has preguntado si le podías dar un beso?". Y Bosco se ha quedado alucinado: "Joe, con los micros".

Ruptura

Se acabó el amor entre Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú. Es lo que se desprende de los desconcertantes movimientos que han protagonizado en redes quienes aspiraban a ser una de las parejas del verano tras su paso por ‘Supervivientes 2023‘.

Desde la final del concurso de Telecinco, ambos han estado en el punto de mira de sus seguidores. Cada paso, cada publicación en redes y cada escapada juntos era exhaustivamente escrutada. Incluso en más de una ocasión han circulado rumores de crisis cuando pasaban de hacer partícipes a sus fans de casi toda su vida a un silencio total.

Sin embargo, eran especulaciones infundadas que siempre salían a desmentir públicamente. Hasta ahora. Porque sus manifestaciones en las últimas horas vienen a confirmar que la relación entre Adara Molinero y Bosco está rota o, al menos, pasando por un duro bache. En el caso de la ganadora de ‘GH VIP 7’, ha compartido un tuit absolutamente revelador.

Todo claro ya, no?? Demasiados espacios, poco estar juntos como pareja, no te metas a una relación si te quieres pasar el verano con los colegas y fin del problema, no hay más!! No se necesitan más explicaciones, es lo mejor para ambos, estar solteros y a vivir la vida!! 😅✌️ pic.twitter.com/CpaBheI79v — Carlota 💜✈️ (@CarlotaAstu_) August 22, 2023

Una cuenta ha publicado el siguiente post y la madrileña ha dado ‘me gusta’: «Era obvio que todos sabíamos, no había pareja, no había encuentros, no había escapadas de ellos solos ni unas vacaciones solos. Una pareja tiene que tener sus espacios pero ¿tantos? Él es así, es respetable, pero no pidas iniciar una relación si te vas a pasar el verano a tu bola». No obstante, consciente del revuelo que podría ocasionar, ha optado por deshacer el clic después. Pero ya era tarde y la captura ha empezado a correr en Twitter.