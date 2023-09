Los cuatro capitanes de la selección española, Álvaro Morata, Rodri, Azpilicueta y Marco Asensio comparecieron ante la prensa en Las Rozas, acompañados por sus compañeros en las primeras filas de la sala de prensa. Los jugadores quisieron manifestar en el conflicto surgido en el fútbol femenino y criticaron con dureza al presidente suspendido, Luis Rubiales.

Morata, como primer capitán, leyó el comunicado: "En primer lugar, queremos trasladar, una vez más, nuestro orgullo y nuestra más sincera felicitación a la selección femenina por el título de campeonas del mundo en Sidney. Un hito histórico cargado de significado que marcará un antes y un después en el fútbol femenino español, inspirando a muchísimas mujeres con un triunfo de valor incalculable. Por ello, queremos lamentar y expresar nuestra solidaridad con las jugadoras que han visto empañado su éxito".

El discurso subió de tono al referirse a Rubiales. "Queremos rechazar lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa".

Morata recalcó que "nos situamos de manera firme y clara del lado de los valores que representa el deporte. El fútbol español debe ser motor de respeto, inspiración, inclusión y diversidad y debe dar ejemplo con sus conductas tanto dentro como fuera del campo".

Este sábado, 'laSexta Xplica' abarcó los principales temas de actualidad, entre ellos, el terremoto de Marruecos, pero también hubo tiempo para el caso Rubiales. Una semana más, el polémico beso entre Jennifer Hermoso y Luis Rubiales ocupó parte del programa presentado por José Yélamo, esta vez centrado en el comunicado que leyendo los capitanes de la Selección española de fútbol tras lo sucedido.

El programa nocturno de laSexta calificó el comunicado emitido, y leído por Álvaro Morata, como "tardío, a regañadientes, sin referencias a Jennifer Hermoso y sin pedir la dimisión de Rubiales". José Yélamo, que volvió la pasada noche de sus vacaciones, compartió con el resto de colaboradores su contundente visión sobre lo sucedido.

"Eso es lo más sangrante, que en este comunicado no se menciona a Jennifer Hermoso. Me parece insólito", aseguraba el presentador de laSexta. Tras esto, Rafa Fernández comenzó a analizar las palabras de los jugadores: "No menciona a Jennifer Hermoso, no pide la dimisión de Rubiales... Es un comunicado tibio. También hay que entender que son 23 jugadores y cada uno tendrá su libre pensamiento. Al final, ponerse de acuerdo era complejo".

"Eso de que también hay que entender a Rubiales, que lo está pasando mal el hombre... De verdad, no viene a cuento. Muy fino no ha estado. Es de poquitas luces, por ser elegante", afirmó José Yélamo muy claro. "Ha habido mucho tiempo para reflexionar. Los capitanes de un equipo, y más de una selección, tienen una responsabilidad intrínseca en ese brazalete. En esa categoría, no son jugadores más, son referentes para los demás", comenzó diciendo David Meyano, periodista de Marca y DAZN.