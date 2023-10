La que fuera protagonista de los programas infantiles más divertidos en los años 80 y 90 ha tenido una vida de lo más movida y no exenta de polémicas. Canciones de alto contenido erótico, retoques estéticos.... Me he sometido a ocho horas de operación y he tenido que pasar tres meses de recuperación. Fueron demasiadas cosas”, relató Sabater que a sus 55 años en una entrevista de Telecinco y reconoció qyue quiere seguir en televisión aprovechando que “no tengo ni una arruga”. Sabater se operó incluso los ojos que se puso lo que se llamaba fox eyes.

A lo largo de los últimos años la presentadora ha pasado por varios programas realitys de la cadena de Fuencarral. Se ha recorrido muchos platós para seguir con su carrera pero también ha probado suerte en el mundo de la música con varios temas que han tenido varios éxitos sobre todo con canciones consideradas del verano. Y si hay una cosa cierta, es que cada vez que Leticia Sabater aparece n pantalla, revienta la pantalla con una exclusiva. Además, ha estrenado casoplón en Punta Cana, tal y cómo ha contado Socialité. La creadora de 'La salchipapa' ha tirado la casa por la ventana y se ha hecho con un lujoso apartamento en la localidad caribeña. Lo que quizás muchos no recuerde es que Leticia Sabater pasó por el altar hace ahora 22 años con un conocido empresario ovetense. Se trata de José María Fernández. Se casaron en 2001 en Madrid, y se separaron al año siguiente. ¿Cómo fue su boda? A las seis y media de la tarde, y en la iglesia del colegio El Pilar de Madrid, aparecía Leticia Sabater vestida de blanco para darle el `sí quiero’ a su por aquel entonces novio José María Fernández Mayo. Leticia Sabater sale en defensa de Aitana tras la polémica por sus bailes sensuales: "He vivido lo mismo que tú" Desde primeras horas de la tarde un numeroso grupo de admiradores de la presentadora esperaban impacientes la llegada de la novia. El novio, aparentemente nervioso, esperaba junto a su madre y madrina, doña Margarita Menéndez Díaz, la llegada de la cantante. Leticia, como buena novia, llegó un poco tarde, algo nerviosa y de la mano de su padre. El novio, eligió el clásico chaqué para la ceremonia, acompañado de una corbata morada, que le daba un toque distinguido y diferente. ¿La novia? Espectacular y luciendo un vestido de Petro Valverde, el mismo diseñador que en su día vistió a la Infanta Elena para su boda con Jaime de Marichalar en Sevilla. Tras el enlace religioso, los novios y sus casi cuatrocientos invitados se desplazaron al lugar del convite, donde se sirvió una cena animada con un cuadro flamenco, fuegos artificiales y baile, todo ello para celebrar su primera noche de casados. No obstante, su idílico matrimonio apenas duró un año. Para colmo, hace ahora 5 años, en 2018, el empresario ovetense José María Fernández-Mayo fuecondenado a un año y cuatro meses de cárcel por frustración de la ejecución de un concurso de acreedores por alzamiento de bienes. A pesar de que ese delito establecía una pena de tres años y medio de prisión, el magistrado rebajó a la mitad al tener en cuenta la atenuante de dilación indebida muy cualificada, es decir, que el proceso judicial contra el que fue marido de la presentadora Leticia Sabater se alargó en el tiempo más de lo habitual para perjuicio del acusado. A pesar de la condena, el empresario ovetense no ingresó en prisión al no contar con antecedentes.