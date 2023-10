Alba Carrillo es una figura que no pasa desapercibida. La reconocida modelo y colaboradora de programas de televisión ha expresado abiertamente su opinión sobre su salida de Telecinco. Lo hizo durante una aparición en un programa de la televisión gallega, donde no dudó en afirmar que los recientes cambios en la cadena "han sido para mal".

La modelo ha publicado su libro, "Lista para la vida", en el que se sincera sobre su vida, desde niña, hasta su sonado despido en Telecinco. "El día de la noticia del aparente despido, me fui a dormir exhausta de tanto llorar y de ponderar la injusticia". "La cadena había pedido a una productora que se deshiciese de mí en nombre de ellos: «La cadena quiere caras nuevas», me dijeron. ¿Me puedo reír? ¿El noble italiano, la gallega sevillana y todos esos son caras nuevas? Lo sé, no hice madrina de mi hijo a la dueña de la productora, pero eso no me convierte en una cara antigua", cuenta.

Nuevo libro

Alba Carrillo se caracteriza por no tener pelos en la lengua y su libro es la prueba de ello. La modelo y colaboradora arremete contra aquellos que pasaron de darles programas y un videopodcast con Nagore Robles a hundirla y ponerla de patitas en la calle. "Puedo decir que he conocido lo peor y lo mejor de la televisión, y en parte se debe a que he conocido Sálvame. Como una encarnación del ser humano, Sálvame era capaz de lo mejor y lo peor. Había momentos terribles, malísimos y sumamente hirientes, pero también había momentos de auténtica maravilla, risas, ingenio, locuras y transgresión", afirma. ""En la antigua cadena gloriosa -ahora triste-han cambiado a algunos jefes -o jefas- que no me soportan debido a temas personales conmigo y con mi madre; y me lo han hecho saber de la forma más vergonzosa posible, para ellos, no para mi, castigándome con el pan de mi hijo. Tranquilos, arrieritos somos -aunque tú ahora seas arriera con título-y en el camino nos encontraremos".

Nacida en Madrid en 1986, Alba Carrillo saltó a la fama en 2007 gracias a su participación en el programa "Supermodelo", en el que logró el cuarto puesto. Este concurso le abrió las puertas tanto en el mundo de la moda como en la televisión. Comenzó como colaboradora en "Amigas y Conocidas" y luego participó en programas como "Hable con ellas", "Deluxe", "Sálvame" y "Mujeres y hombres y viceversa".

Sus polémicas relaciones

Además de su carrera profesional, la vida amorosa de Alba Carrillo también ha sido tema de interés público, ya que ha mantenido relaciones sentimentales con varios famosos, entre ellos Feliciano López, Fonsi Nieto, Javier Hernanz, David Vallespín, Thibaut Courtois, Santi Burgoa y José Antonio Canales Rivera. En 2011, tuvo un hijo con Fonsi Nieto, al que llamaron Lucas y que hoy tiene once años.

La revelación sobre su experiencia en Telecinco se produjo durante su participación en el programa "Land Rober Tunai Show" de la televisión autonómica gallega. Allí, como invitada, le preguntaron sobre su salida de la cadena, y con su característico sentido del humor, Alba Carrillo expresó su opinión, mencionando que los cambios realizados en Telecinco no habían sido favorables y que "siempre se puede ir a peor".