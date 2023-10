Gran Hermano siempre da mucho de que hablar aunque es cierto que está edición está siendo la menos polémica de todas. Ojo, también es lo que buscaban sus productores. Cuando se anunció el regreso de este formato, también se avisó de cambios importantes. Como que el casting iba a ser distinto al de otras ediciones y que se iba a evitar la bronca fácil y la polémica a gritos.

Y parece que se ha conseguido. De hecho, hay una coordialidad llamativa entre la mayoría de los habitantes de la casa de Guadalix. Eso sí, de quien se ha hablado poco ha sido del patinador Javier Fernández. el olímpico entró en sustitución de Pedro Aguado y, hasta ahora, no había dado mucho de que hablar.

El 'culebrón' del beso

'Socialité' no pierde detalle de todo lo que pasa en la casa de 'GH VIP'. Lo más comentado en las últimas horas (tanto dentro como fuera de la casa, en redes sociales) es el beso que han protagonizado Jessica Bueno y Javier Fernández.

La modelo y el patinador han hecho saltar las alarmas de todos los salseos al besarse... ¡Y qué beso! Eso sí, hay que aclarar que ese beso se debe a la trama que la pareja protagoniza como parte de la prueba semanal, donde interpretan un culebrón.

Tal y como podemos ver en los ensayos, a la pareja le entra la risa por el beso que tienen en mente darse segundos más tarde y han tenido que repetir la toma varias veces. Además, algunos de sus compañeros lo comentan como cotilleo.

Carmen Alcayde, Laura Bozzo y Álex Caniggia, como buenos reporteros improvisados, son los que más cotillean sobre este beso: "Comentan que este romance podría estar también fuera de la ficción de Guadalix". De hecho, la modelo tiene pareja en el exterior desde hace unos meses. ¿Cómo se lo habrá tomado?

Del amor a la crisis

Aunque la relación entre Zeus y Susana se consolida por momentos y la canaria ya ha decidido dejarse llevar con el hijo de Sara Montiel, lo cierto es que han surgido los primeros roces entre ellos. Todo ocurría durante la madrugada del viernes al sábado cuando, sin saber cómo, Zeus se daba cuenta de que algo no iba bien con Susana.

El concursante notaba a su compañera molesta con él, sabía que algo ocurría y, tras muchos intentos, Susana le acababa confesando el motivo de su pesadumbre: "Lo habrás hecho sin darte cuenta porque no creo que tengas maldad, pero hoy he visto algo por primera vez que no me ha gustado y me ha decepcionado un poco, pero nos estamos conociendo". Zeus, al borde de la locura, insistía para saber qué era lo que había hecho mal:

"No te puedo querer más y quiero que seas feliz, puedes confiar en mí porque nunca te voy a hacer daño".

Ante tal arranque de romanticismo y sinceridad, Susana se rendía y explicaba qué era lo que le había molestado:

"Hoy has dicho algo en el confe y luego has actuado diferente, soy muy observadora y me fijo en todo".

Zeus ya sabe de qué se trata. Al parecer, Montiel junior se había comprometido a guardar distancias con los chicos de la casa por los comentarios que hicieron en la última gala sobre Susana, algo que no habría cumplido.

Al final, los sentimientos podían más y la reconciliación llegaba a través de un intenso abrazo: "Aquí no puedo dar el 100%, pero estoy muy ilusionada y tengo pensadas muchas cosas", explicaba ella. "Tengo mucha ilusión, nunca había conectado tanto con alguien, seguro que fuera va a ser muy bonito", correspondía él.