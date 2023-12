Un año y medio después de comenzar su relación, y demostrando que está más que consolidada y que Gerardo Berodia es el 'culpable' de su felicidad, Almudena Cid ha compartido sus primeras imágenes con su pareja en redes sociales. A pesar de que siempre ha intentado mantener su historia de amor alejada de los focos, la exgimnasta no ha dudado en gritar a los cuatro vientos lo enamorada que está del exfutbolista.

"Gracias por hacerme sentir verano en invierno" es la preciosa frase con la que la vitoriana se ha declarado públicamente por primera vez a la persona que le hizo recuperar la sonrisa y la ilusión tras su separación de Christian Gálvez en diciembre de 2021, Gerardo.

Y precisamente ilusión y felicidad es lo que desprende la pareja en las instantáneas, en las que a la orilla del mar y presumiendo de cuerpos en traje de baño -por lo que suponemos que son del pasado verano- Almudena, en los brazos del madrileño, sonríe cómplice a la cámara antes de mirar a su chico con auténtica devoción.

Imagen viral

Unas imágenes que la actriz se ha decicido a compartir con sus seguidores coincidiendo con la inminente paternidad de su exmarido, que en pocos días se convertirá en padre junto a Patricia Pardo, con la que se casó en secreto en julio de 2022.

A pesar de que a su llegada a Madrid con Gerardo tras disfrutar del puente de la Constitución en Andorra mantuvo las distancias con su novio y evitó pronunciarse sobre gran momento personal que atraviesa Christian, horas después Almudena ha decidido dar un paso al frente y proclamar su felicidad al lado del exfutbolista, con el que afronta un 2024 lleno de proyectos.

Los seguidores de la gimnasta se han mistrado entusiasmados con la publicación y no han dudado en felicitar a la pareja y en apoyarla con comentarios. "Tú has cambiado un Casio por un Rolex2. "Soy la única que ha sentido una felicidad inmensa al ver este post????". "Te mereces mucho esto. Al final el tiempo es el mejor juez y te coloca donde debes estar. Aunque lo has pasado muy mal, seguramente que ahora entiendas porque ese otro ser, tenía que salir de tu vida.

No te merecía. Te merece quien te hace sonreír así "

Gerardo García Berodia es "Intermediario de futbolistas" y desd ehace semanas se ha inetrcambiado mensajes con Almudean Cid en diversos post que han ido colgando. "Feliz y agradecido a la vida por vivir en paz, amor y rodeado de buenas personas."