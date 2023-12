Los eguidores de Ares Teixidó están preocupados por su estado de salud tras ver sus últimas publicaciones en las redes sociales donde muestra que ha sido ingresada en un hospital: "No sé ni dónde estoy".

Y es que Teixidió, que fue participante de GH VIP, acudió hasta el centro hospitalario en ambulancia. "No sé ni donde estoy, qué mareo tengo", aseguraba la presentadora entre lágrimas. Al día siguiente confirmaba que seguiría en el hospital: "No me dan el alta". Y es que los médicos pretenden hacerle más pruebas para conocer qué es lo que le ocurre.

Texidió explicó que le habían cambiado la medicación "a las seis y media", y que media hora más tarde, le habían hecho una analítica. De momento se desconoce qué es lo que le ocurre a la presentadora, o al menos ella no lo ha comunicado a sus seguidores, a los que se limita a explicar que se encuentra "bien" y que desea marcharse a casa cuanto antes. La única explicación que ha ofrecido es que seguirá ingresada por "alteraciones en la analítica".

Multifacética

Ares Teixidó, nacida el 19 de enero de 1987 en Lérida, es una figura multifacética que ha dejado una huella significativa en el panorama mediático español. Su trayectoria profesional se inició como modelo fotográfica mientras estudiaba interpretación en su ciudad natal. En 2001, dio sus primeros pasos como presentadora en el programa de radio infantil "El núvol" en COM Ràdio.

Durante los años 2005 y 2006, colaboró en varios programas de La Mañana TV, una televisión local. Posteriormente, desde marzo de 2007 hasta junio de 2008, participó como colaboradora en "Condició Femenina" de Canal Català TV. Paralelamente, en el verano de 2007, formó parte del equipo de "Xtop" de 8tv, y durante el verano de 2008, se encargó de los programas "Voyeurs" y "+ Q Póker" en Canal Català TV, siendo también la directora de casting.

En el verano de 2009, se convirtió en colaboradora del programa radiofónico "Quédate conmigo" de Onda Cero, y más tarde presentó "No son hores" en Onda Cero Cataluña.

Su salto a la televisión nacional se produjo en septiembre de 2009 como reportera en el programa nocturno "Mientras duermes" de Telecinco. Desde entonces, ha participado en varios programas de la cadena, como "Vuélveme loca" y "Gran Hermano: El Debate". En 2011, inició su colaboración en el programa de Cuatro, "No le digas a mamá que trabajo en la tele".

En el verano de 2014, Ares Teixidó se convirtió en presentadora del programa "Cazamariposas XXL" de Telecinco. Además, se incorporó al equipo de "Gran Hermano: El Debate". En enero de 2015, participó en la tercera edición de "Gran Hermano VIP".

A lo largo de los años, ha colaborado en diversos programas y canales, desde LaSexta hasta Antena 3, destacando su participación en "Zapeando" y su rol como presentadora en "El amor está en el aire". También fue fichada por Telemadrid para conducir el concurso "Hazlo por mil".

A nivel interpretativo, Ares protagonizó un cortometraje en 2012 y participó en un videoclip de Pedro Giménez en 2013. Además, hizo cameos para series como "Bienvenidos al Lolita". En 2016, actuó como jueza en el certamen Mister España Internacional y presentó la gala Mister España Internacional 2017 y Miss Mundo España 2017.

Su incursión en el teatro incluye obras como "Dreams" en 2017 y "Ring Ring" en octubre del mismo año. En 2020, protagonizó nuevamente "Dreams", renombrada como "Agencia Dreams", y en 2021, lideró la obra de microteatro "Ya no te quiero".