Pedro Piqueras se marcha de la televisión y lo hace llevándose consigo un trozo de la historia, literalmente. El presentador se despide del periodismo después de una carrera de más de 50 años, 17 de los cuales los ha pasado al frente de Informativos Telecinco.

Si hay algo que ha acompañado al presentador a lo largo de todos estos años en los que se han sucedido conflictos, gobiernos, guerras, erupciones volcánicas y toda clase de hechos noticiosos, ha sido el escenario. Mientras los platós se renovaban y hacían sitio a las nuevas tecnologías y métodos para calar en la audiencia moderna, Piqueras reposaba sus brazos sobre una mesa blanca con un fondo memorable para los espectadores del siglo XXI: un skyline.

Aquel periodista que preguntó a dónde pertenecía la imagen que adornaba todos los días su plató informativo dejó al periodista dubitativo. Si aún le quedaban dudas, ya no puede quedar ni rastro: se lo lleva a casa. El equipo de informativos, cuya cara visible ahora será Carlos Franganillo, preparó una fiesta sorpresa para el periodista, a quien deleitaron con un regalo con el que llevaría a su casa durante más de cinco lustros a cualquier parte.

"Pedro, te quedas con el skyline de Singapur. Nosotros nos quedamos con una parte de ti", anunciaba la página oficial de Informativos Telecinco en Twitter.

Pedro, te quedas con el skyline de Singapur. Nosotros nos quedamos con una parte de ti #GraciasPiqueras pic.twitter.com/wfRPN9e5LN — Informativos Telecinco (@informativost5) 21 de diciembre de 2023

El adiós a Piqueras

"Ha llegado el momento de la despedida, solo que esta vez no digo 'hasta mañana'. Cierro 51 años de profesión, entre el Diario Pueblo, Radio Nacional y 34 de esos años en televisión. Aparecí por primera vez con Pilar Miró en Televisión Española, era el año 1988. Me quedé 'incrustado' en la pantalla. Doce años en Antena 3, y 18 en esta casa (Telecinco)".

Después de la despedida del público, llegó la más personal, la referida a su equipo de trabajo. En el pasillo central de Informativos Telceinco le esperaban al ya histórico presentador todos sus compañeros para ovacionar una tan admirada trayectoria. El paseo se extendía hasta el plató de 'Vamos a Ver', donde hizo un recorrido de su carrera a base de anécdotas y con una emoción contenida.

"Es difícil para mí ahora mismo decir algo coherente. Lo único que puedo decir es que es una pasada todo esto. Os lo agradezco infinitamente. Cuando llegué aquí no sabía lo que me iba a encontrar. Al principio no me conocíais y creo que hemos hecho un trabajo juntos de encontrarnos, de entendernos y de querernos mucho. Al cabo de estos 18 años habéis sido mi vida. He conocido lo mejor, han sido tiempos muy duros también, todos lo sabemos. No ha sido fácil hacer información muchas veces, pero hemos tenido un espíritu increíble todos. Ha sido una maravilla ver que cada día éramos capaces de construir un informativo a la altura de los mejores, aunque tuviéramos Singapur detrás… Yo quiero un trozo de Singapur, me lo voy a llevar a casa. Creo que no podría vivir sin Singapur… ".