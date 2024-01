Todos conocemos el lado más divertido da Paulina Rubio. La famosa cantante mexicana parece estar siempre de buen humor y acumula toda una legión de fans. Sin embargo, durante la última emisión de De Viernes, el programa que presenta Santi Acosta en Telecinco, Paulina quedó retratada desvelando su lado más oscuro: "Te va a arruinar la vida".

Y es que el programa de Telecinco entrevistó al que fuese su marido, Colate Vallejo-Nágera, con el que tiene un hijo. El hermano de la juez y presentadora de Masterchef contó una realidad bien distinta de la cantante que pocos conocen.

Contó Vallejo-Nágera que los problemas con la cantante comenzaron desde el primer momento. El día de la boda, tal y como explicó, comenzó a torcerse todo. Hasta su padre le alertó, antes de morir: "Esta mujer te va a arruinar la vida".

"La primera noche no fue tan buena como hubiera querido. Me desperté en el sofá, fue una especie de señal. Después de la boda, todo cambió. Esa primera vez que me fui (a trabajar a España), fue un infierno. Tuve que elegir entre mi familia y mi trabajo y fue de las peores decisiones que tome en mi vida. Me alejé de mi trabajo, de mi familia y mis amigos", relató Colate ante las cámaras, asegurando que tenían fuertes discusiones. Y tras su separación, explicó, "hubo hasta amenazas de muerte, me intentó destruir".

La chica dorada

Paulina Susana Rubio Dosamantes, nacida el 17 de junio de 1971 en la Ciudad de México, es una figura polifacética en el ámbito artístico y empresarial. Reconocida bajo el nombre artístico de Paulina Rubio y apodada cariñosamente como "La Chica Dorada", se destaca como cantante, compositora, actriz, presentadora de televisión, modelo y empresaria mexicana.

La influencia artística de su madre, la actriz Susana Dosamantes, la motivó desde temprana edad a seguir el camino de la fama. Inicialmente, ganó reconocimiento en la escena musical hispana como miembro fundadora de la banda Timbiriche en la década de 1980, donde destacó como una de las principales integrantes. Su incursión en telenovelas y obras de teatro durante los primeros años de su carrera artística demostró su versatilidad.

En 1992, firmó con EMI Capitol de México y lanzó su álbum debut como solista, titulado "La chica dorada". Este álbum le valió un éxito comercial instantáneo con canciones como "Mío" y "Amor de mujer". A lo largo de los años, publicó varios álbumes que la consolidaron como una de las promesas juveniles más destacadas de Latinoamérica. Además, incursionó en la actuación cinematográfica con su debut en la película "Bésame en la boca" en 1995.

Su quinto álbum de estudio, "Paulina" (2000), lanzado bajo el sello Universal Latino, interrumpió su carrera y vendió más de 3 millones de copias, convirtiéndose en uno de los discos más vendidos en México y el más vendido en los Estados Unidos por un artista latino en 2001. Posteriormente, con su álbum en inglés "Border Girl" (2002), marcó un hito como el primer crossover de un artista mexicano.

Reconocida como un ícono del pop latino, Paulina Rubio ha dejado una marca imborrable en la industria musical. Su repertorio de éxitos incluye temas como "Lo haré por ti", "El último adiós", "Y yo sigo aquí", "Ni una sola palabra" y muchos más, consolidándola como una de las artistas latinas más exitosas.

Con alrededor de 15 millones de discos vendidos, ha recibido nominaciones a los Premios Grammy y al Grammy Latino en siete ocasiones. La revista Forbes la incluyó en su lista de las "50 mujeres más poderosas de México", destacando su influencia en diversas áreas. Además, su presencia en redes sociales y su popularidad en los Estados Unidos según YouGov la posicionan como una de las artistas latinas más admiradas.

Además de su carrera en el entretenimiento, Paulina Rubio ha incursionado con éxito en el mundo empresarial y la moda. Como diseñadora de modas, empresaria y modelo, ha colaborado con marcas prestigiosas como Roberto Cavalli, Alvin Valley y Totón Comella. También se ha destacado como jueza en programas de talentos en América y España, como "La Voz... México", "The X Factor USA" y "Mira Quién Baila". Su versatilidad y éxito la han consolidado como una figura influyente y respetada en el panorama artístico y empresarial.