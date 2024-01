La reciente maternidad Gabriela Guillén sigue acaparando titulares. Después de que la joven diera a luz al séptimo hijo de Bertín Osborne el pasado 31 de diciembre las informaciones sobre si el presentador se haría cargo o no del pequeño o si habría una prueba de paternidad de por medio siguen coleando.

La semana pasada y con la fisioterapeuta ya en casa, empezaban a filtrarse los primeros datos sobre cómo había sido el parto de la joven. "Mi hijo y yo casi morimos", aseguraba Guillén tras dar a luz. Un momento complicado que vivía en compañía de su madre, quien no se ha separado de ella ni un solo momento.

Sin embargo, la llegada del primer hijo de la joven provocaba unas incendiarias declaraciones de Bertín Osborne en '¡Hola!', su revista de cabecera, en la que confesaba que su negativa a ser padre. "No voy a ejercer de padre, no me toca y no voy a ser padre", decía de manera contundente el cantante.

Una entrevista que sigue dando que hablar y en la que aseguraba que "Es su responsabilidad. Ella ha tomado una decisión que es absolutamente razonable y que yo aplaudo, y por la que no hay ningún problema por mi parte", asegura Bertín, que, por otro lado, confirma que se someterá a una prueba de paternidad: "Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos… Sería una irresponsabilidad no hacerme las pruebas".

Alejandra Osborne se pronuncia

Indignada con las declaraciones de Bertín Osborne en ¡Hola! dejando claro que no quiere ser padre y no piensa ejercer como tal con su hijo -aunque no dudará en hacerse cargo económicamente del niño si las pruebas de paternidad demuestran que es suyo-, Gabriela Guillén ha sentenciado al cantante en una de sus primeras apariciones tras convertirse en madre el pasado 31 de diciembre: "No me hables de esta persona" afirmaba visiblemente enfadada y sin disimular ante las cámaras lo dolida que está con su actitud respecto a su bebé.

Ahora es Alejandra Osborne la que rompe su silencio tras la llegada al mundo de su hermanito y, aunque prudente y sin ocultar la mezcla de sentimientos encontrados que tiene en estos momentos, no ha dudado en salir en defensa de su progenitor asegurando que Gabriela sabía desde el primer momento que el presentador no quería convertirse de nuevo en padre.

"Puede haber hermano, pues sí, puede haber puede haber. Todavía no se sabe" ha reconocido con sinceridad, echando balones fuera cuando le preguntamos cómo se encuentra su padre y cómo se ha tomado "la noticia" de su paternidad: "¿Qué noticia? Pues mi padre, el pobre con COVID en la cama. La verdad es que ha estado regular, ¿eh? Pero bueno..." ha explicado, asegurando que ella no tiene "nada que decir" sobre el nacimiento del bebé.

"Es una cosa que hablaron los dos"

"Yo ahora mismo no tengo nada que decir y eso yo no tengo nada que decir" ha afirmado al escuchar que Gaby no quiere ni oír hablar de Bertín. Sin embargo, sí ha salido en defensa del artista al dejar claro que al igual que "Gabriela tomó su decisión en su momento, mi padre tomó la suya en su momento, que Gabriela supo desde el primer momento". "Y ya lo que piense yo, lo que pienses tú y lo que piense el resto, es que da exactamente igual, porque es una cosa entre ellos dos. Es una cosa que hablaron los dos, entonces, lo sabían los dos desde el principio. Yo ya no me meto más porque yo no tengo que pensar nada, tú no tienes que pensar nada, nadie tiene que pensar nada. Que hablen entre ellos, yo no tengo nada más que decir" ha zanjado.

Admitiendo que "no sabe" si ejercería de hermana si se demostrase que es hijo de Bertín, Alejandra confiesa que "todo es un poco extraño" y ni siquiera es capaz de expresar qué sentimientos le provoca el nacimiento del bebé en estos momentos: "No lo he pensado mucho, no estoy para pensar mucho ahora mismo y de verdad que no sé que me dice el corazón. No sé que decirte".

"Todo es un poco extraño, ya te digo. Pero qué bueno que no sé qué pasará en un futuro, nunca se sabe" ha afirmado, asegurando que "por supuesto" que a Gabriela le desea que todo vaya bien: "Que todo esté bien, que estén los dos bien, eso por supuesto, vamos. ¿Vale? Me voy". "Cuando se hagan las pruebas, pues ya se verá, ¿vale?" ha zanjado, sin cerrar la puerta a tener relación con su hermanito en el futuro.