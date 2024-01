Elena Tablada no está pasando por un buen momento sentimental, pero parece que poco a poco está recuperando la ilusión.

Tras seis años de relación y una hija en común, la diseñadora de joyas y el empresario Javier Ungría tomaban la decisión de separarse en el verano de 2023. Ahora, Tablada vuelve a dar el salto a un plató televisivo, aunque esta vez lo hará para demostrar todo lo que es capaz.

Elena Tablada es una de las concursantes que pelearán por llevarse la victoria en 'Bailando con las Estrellas', un programa donde la química con su pareja de baile será esencial para conseguir una coreografía al nivel.

Nueva vida

La competencia dio comienzo ayer con una espléndida tablada abriendo su participación con una salsa. Parece que el concurso está siendo como una terapia y que su compañero de baile, Adrián Esperón, está siendo esencial.

El bailarín ha confirmado que durante los ensayos también han trabajado la parte emocional. Otras como Antonia Dell'Atte opinan que este concurso va a ser fundamental y que "va a recuperar la sonrisa".

Tal es su emoción que no ha podido contenerla y ha compartido la "resaca emocional" viendo de nuevo el programa con sus hijas: "Verlo con my babies Me llena de satisfacción, de ilusión... simplemente me llena porque si yo puedo, ellas tambien".

También ha querido compartir sus impresiones en su cuenta de Instagram: "La vida… ¡Y sus locuras! Aquí estoy formando parte de este maravilloso equipo en 'Bailando con las Estrellas' y… con un pie fastidiado. La vida… y sus pruebas para Elena. Esto sobretodo es un reto conmigo misma. Poder vencer miedos, inseguridades, temores… Voy a intentar liberarme de presiones, voy a permitirme olvidarme del mundo exterior y voy a intentar gozármela, ser yo misma: mujer resiliente, mamá fuerte de dos leoncitas y Cubana orgullosa de no creer en los límites, de seguir poniéndome a prueba y de continuar superándome en retos fuera de mi zona de confort".

Una dolorosa herida

No ha sido nada fácil para Tablada recuperarse del varapalo que se llevó al descubrir lo rápido que su expareja había rehecho su vida.

Después de guardar silencio durante varios meses, la diseñadora -también expareja del cantante David Bisbal, con quien tuvo a su pequeña- decidió dar expllicaciones sobre lo que había provocado esa separación a la revista '¡Hola!', donde confirmó que "había sido un proceso duro y que seguía siéndolo".

"Perdí mi ideal, mi estabilidad económica, mi imagen de mí misma, mis ganas, mi luz… Pero en esa oscuridad aprendí la importancia de poner límites y de dosificar lo que entrego", confesó en su momento.