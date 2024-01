La relación entre Asraf Beno e Isa Pantoja está en stand by. Todo por la entrada del exsuperviviente a GH DÚO, reality en el que concursa junto a Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero. Las aguas entre ambos parecen estar calmadas y atrás han quedado las rencillas que hubo en el pasado debido a los encontronazos que el marido de Isa Pantoja tuvo con la influencer en Honduras.

Sin embargo, a pesar de que en la casa de Guadalix de la sierra la calma suele durar poco es en las galas donde los concursantes lo dan todo y protagonizan discusiones de lo más sonadas o emotivos momentos. Este último ha sido el caso de Asraf, que ha leído una carta que Isa P le ha hecho llegar con motivo de su aniversario. Un bonito y lacrimógeno momento que muchos han alabado y que otros tantos lo han tachado de buscar protagonismo.

La vida en directo

Variante de su "hermano" mayor Gran Hermano, la versión DÚO nació en enero de 2019 en Telecinco. Una primera edición en la que estuvo al frente Jorge Javier Vázquez y en la que la dinámica a seguir era la ya conocida por la fiel audiencia del reality. Un grupo de personajes conocidos permanecen en una casa ubicada en Guadalix de la sierra, Madrid, en la que todo lo que ocurre en su interior es captado por las cámaras que se encuentran en la vivienda y gracias a las cuales, los espectadores son conocedores de primera mano de todo lo que ocurre. Sin embargo, los concursantes permanecen ajenos a lo que ocurre en el exterior, sin contacto ni información de amigos, familiares o de la imagen (una de las preocupaciones recurrentes de los habitantes de la casa) que transmiten a la audiencia.

Precisamente, esta, la audiencia, juega un papel decisivo sobre si un concursante sigue o no en la casa una vez este sale nominado por sus compañeros de aventura. Ganará el que llegue a la final y se gane el favor del público, quien con sus votos es el encargado de decidir quién se alza con la cuantiosa cifra final.

Asraf se derrumba

Isa Pantoja le ha mandado a su marido, Asraf Beno, una carta a la casa de Guadalix de la Sierra con motivo de su quinto aniversario como pareja. El modelo se ha emocionado hasta las lágrimas al leer las palabras de su chica y en las redes sociales muchos le han acusado de intentar ganar protagonismo llorando en este y otros momentos de su paso por 'GH DÚO', pero la prima de Anabel Pantoja no cree que sea así y ha salido en su defensa tanto en X como en Instagram.

👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼no se es mas hombre por no llorar. Sabias palabras🤎 Gracias! — Isa P (@IsaPantojam) January 21, 2024

"Me gustaría que no tuviese que reprimir sus emociones por el qué dirán y que si le apetece llorar como la otra vez que estuvo en el confe, pues que lo haga y punto. Manda narices que una persona tenga que cohibirse porque luego le llamen víctima. Pero como dije el otro día en mi programa me parece llorar algo natural que lo hacen otros concursantes en 'GH' y también en la vida real", ha comentado Isa Pi en su canal de difusión de Instagram.

En X, el antiguo Twitter, ha comenzado a retuitear comentarios parecidos, en los que se defiende que la forma natural de reaccionar de Asraf sea llorar y donde se destaca que cada concursante tiene derecho a expresarse como lo crea mejor. "No se es más hombre por no llorar. Sabias palabras", ha añadido Isa en uno de estos tuits de apoyo a su marido, que cuenta con una importante legión de seguidores desde su paso por la última edición de 'Supervivientes'