La mala relación entre Belén Esteban y Jesulín sigue ahí, pese a que hayan desaparecido programas como Sálvame, donde la princesa del pueblo solía hablar del padre de su hija Andrea. Hace unos días, la polémica entre ambos volvió a la primera línea con motivo del 50 cumpleaos del extorero.

Jesuús Janeir,o además de estar tan enamorado de María José Campanario como el primer día -y como la odontóloga ha gritado a los 4 vientos en su preciosa felicitación en redes sociales al torero-, se enfrenta a nuevos e ilusionantes retos en el terreno profesional.

Y es que además de preparar su propia serie documental -que podría estrenarse este 2024- y de estudiar nuevas ofertas televisivas tras su destacado paso por 'Masterchef Celebrity', debuta como apoderado de un joven torero muy especial para él, Martín Morilla, nieto de Manuel Morilla, su descubridor y primer apoderado.

No sabemos si casualidad o no, Belén Esteban eligió precisamente el día del cumpleaños de Jesulín para acordarse de la hija que tiene en común con él, Andrea Janeiro, y dedicarle un cariñoso mensaje públicamente. A pesar de que la joven, de 24 años, lleva una vida totalmente anónima y reside en Estados Unidos, la 'princesa del pueblo' no ha dudado en convertirla en protagonista en una fecha muy señalada para su padre, compartiendo a través de sus historias de Instagram una imagen con su hija cuando era tan solo un bebé.

Al otro lado del charco

Belén Esteban siempre tuvo claro que quería tener alejada del ruido mediático a su hija, Andrea Janeiro. Tras años estudiando en Reino Unido, Andrea Janeiro parece haberse instalado en Estados Unidos, el país que la joven ha elegido para desarrollar su carrera profesional. A sus 24 años, Andrea vive en California, donde está cumpliendo su sueño profesional y donde hace unos días recibió la visita de Belén Esteban y su marido. Graduada con matrícula de honor en radio y producción digital por la Universidad de Westminster, Andreíta lucha por triunfar como periodista y gestora de redes sociales en Los Ángeles, alejada del ruido mediático, tal y como pública la revista 'Lecturas'.