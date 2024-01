El éxito de El Hormiguero es uno de los mayores triunfos de la televisión en España. El programa dirigido por Pablo Motos arrasa en las audiencias de la noche de lunes a jueves y ya no solo por su formato dinámico y con mucha variedad o por sus alegres colaboradores, los invitados son gran parte de ese triunfo.

A la cabeza del programa está un Pablo Motos que, pese a que las redes sociales se suelen echar encima de él, también cuenta con una legión de seguidores conseguidos a base de humor y de sus opiniones, que en muy pocas ocasiones se guarda para él. A su lado, Trancas y Barrancas, las inseparables hormigas ponen el punto cómico al programa con comentarios graciosos que se meten con el propio Motos o incluso con el invitado, todo desde el respeto, eso sí.

Y es que, hoy en día, no hay actor, actriz, cantante, deportista o político que no haya pasado por el programa. Pero no solo a nivel nacional, las grandes estrellas del panorama mundial también visitan el programa cuando están en España. Motos ha conseguido que para promocionar algo, El Hormiguero sea un escaparate indispensable, es decir, casi parece que son los propios invitados los que piden ir al programa, y no al contrario.

Una de las últimas visitas de invitados al programa fue la de Miguel Ángel Revilla, un clásico del programa que ya cuenta con más de diez visitas. El expresidente de Cantabria tiene muy buena sintonía con Motos y siempre suele dejar algún titular que otro. Medio retirado de la política, Revilla sigue siendo diputado en Cantabria, pero con un papel ya secundario y más relajado como confesó, y también quiso dejar claro que él iba a El Hormiguero porque le apetecía, no porque cobrase de ello.

Esta afirmación fue reiterada por el propio Pablo Motos que confesó que: "En los 18 años que tiene este programa, ningún invitado jamás ha cobrado ni un céntimo. Vienen porque quieren y porque les interesa". De esta forma, Motos ha desvelado uno de los secretos del programa y es, nada más y nada menos, que los invitados no cobran por ir.

En muchas ocasiones, la promoción de los eventos de los propios invitados, es la moneda de cambio para que vayan al programa, un escaparate con millones de espectadores de audiencia.