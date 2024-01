Tras su sonada ruptura sentimental el pasado mes de diciembre, esta semana parecía que la reconciliación estaba más cerca que nunca, pero lo cierto es que nada sabemos del punto en el que se encuentran. Mientras tanto, Chenoa y Miguel Sánchez Encinas siguen sin pronunciarse públicamente sobre su situación personal.

Este viernes pudimos hablar con Carlos Latre, gran amigo de la pareja y nos desvelaba que le encantaría que se diesen una segunda oportunidad: "ojalá, ya te digo que a mí Miguel me cae espectacular. Me parece un tipo elegantísimo, amabilísimo y educadísimo y a Laura ya sabéis que la que la adoro, que la quiero con la fuerza de los mares".

El humorista nos confesaba que "ellos se quieren mucho, no sé si Miguel le pone mensajes o no, la verdad es que lo desconozco porque no hablo con esas cosas" y además, nos aseguraba que "tienen una buena relación y que tienen mucho respeto" porque "se quieren mucho y han tenido momentos maravillosos"... por eso "espero que les vaya muy bien juntos o por separado".

Por otro lado, le preguntábamos por el matrimonio entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva y habla de la pena que le daría que vivieran una crisis después de haber trascendido una supuesta discusión en pleno centro madrileño: "Pues mira, pues ya lo siento, porque me caen muy bien los dos. Yo con Íñigo coincido en el gimnasio muchos días. Y la verdad es que era un tipo muy amable y muy simpático, ¿no? Espero que estén bien, yo les deseo siempre lo mejor porque ya te digo que a Tamara la adoro. Soy un gran fan y me parece una maravillosa mujer".

Tirando de humor, Carlos nos confesaba que sería una pena que después de todo lo que han pasado, la relación no prosperase: "Se han decidido a dar el paso, se han dado una oportunidad, se quieren, se han casado, yo les deseo de verdad que vaya bien, si no vaya fastidio, si no nos vamos a Coachella y lo celebramos todos juntos".

Por último, demostrando que es muy amigo de Tamara, no dudaba en mandarle un mensaje de cariño: "Soy súper fan de ella, pero súper fan. Es que ella es adorable, o sea, ella es... Una mujer tan amable, tan simpática, tan cercana, se sabe reír de sí misma. O sea, cuando yo la he imitado y tal, le encanta y se ríe, con lo cual es fantástico, tiene mucho sentido el humor".