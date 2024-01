Íñigo Onieva y Tamara Falcó siguen alimentando los rumores de que tienen problemas matrimoniales después de los últimos hechos. No hace muchos días, ambos acudieron a cenar a un conocido restaurante de Madrid. Lo que iba a ser una velada tranquila y placentera, acabó con cada uno yéndose por su lado.

Cuentan los testigos que, durante la cena, les vieron discutir de forma airada. Cierto es que no montaron ningún escándalo, ni molestaron al resto de comensales, ya que la discusión no se produjo en un tono elevado. Sin embargo, los gestos que ambos se dirigían, delataba que la conversación no estaba siendo de lo más fluida.

No era la primera vez que salían a la luz posibles desavenencias en la pareja. En un viaje a Miami también acabaron enfadados, volviendo a España cada uno en un avión diferente. Todas estas polémicas han ocurrido en apenas seis meses, el tiempo que la pareja lleva casada.

Como no podía ser de otra manera, el tema ha saltado al resto de familiares de Íñigo Onieva y Tamara Falcó. Las cámaras han estado buscando reacciones y han encontrado a Isabel Preysler, madre de Tamara, a la salida de un evento y junto al presentador Pablo Motos.

La Preysler se ha parado breves segundos con los medios de comunicación allí reunidos, que no han tardado en preguntarle por la discusión en el restaurante. "Yo no veo ninguna discusión. Están divinamente". De esta forma ha querido zanjar el tema Isabel, afirmando que no hay problemas en la pareja.

Después de la pregunta contestó a un par más y se retiró junto a Motos. Los rumores de la pelea en el restaurante siguen sin confirmarse y desde el entorno de la pareja aseguran que todo está bien, aunque parezca todo lo contrario.