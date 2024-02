Anabel Pantoja es usuaria fiel de sus redes sociales. No hay plan, escapada, o cita que la influencer no comparta con sus seguidores a través de Instagram. Y es que la joven siempre ha destacado por su naturalidad, por hablar sin tapujos de su vida, pero también por mantener a raya y fuera del foco mediático todo lo relacionado con su familia y su vida personal. Tras salir a la luz que su matrimonio con el canario Omar Sánchez era cosa del pasado. La Pantojita ponía rumbo a Honduras hace un año para participar en Supervivientes con la soltería recién estrenada.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para la influencer y en más de una ocasión la joven ha explotado ante las preguntas de los reporteros. Esta vez, ante la insistencia por la prueba de paternidad solicitada por Pinocho, el supuesto hermano secreto de la Pantojita, la de Triana no ha podido evitar saltar ante las cuestiones de los periodistas que la esperaban en el aeropuerto

Lío en el aeropuerto

Anabel Pantoja no pasa por su mejor momento tal y como muestran las imágenes emitidas en 'Así es la vida'. Y es que Luis Manuel, conocido como Pinocho, cree ser hijo de Bernardo Pantoja y, por tanto, hermano de la influencer. Luis Manuel ha interpuesto una demanda para demostrarlo y esto implicaría que reclamen judicialmente a Anabel para que se someta a una prueba de ADN.

La prensa preguntaba por lo sucedido a Anabel en el aeropuerto y ella no podía disimular su enfado: "Respeto tu trabajo, respeta mi vida, te estoy diciendo que no te voy a responder, no me persigas, me vienes persiguiendo desde mi casa", reprochaba la influencer a la periodista.

La reportera le comentaba que Luis Manuel ya ha presentado la demanda pero Anabel no se pronunciaba: "Me parece muy bien, plantea lo que quieras, pero me preguntas cosas que ni puedo ni quiero ni me apetece responder".

Es más, le explicaba que estaba hablando con el decorador de su casa, con quien tenía que tomar unas decisiones antes de subirse al avión: "No quiero ser grosera, te entiendo pero estoy hablando, no sé si me entiendes".