Asraf Beno se está enfrentando a muchos retos en la casa de Gran Hermano DÚO. Después de ser uno de los participantes de Supervivientes, el joven aceptó el reto de lo que supone un reality menos sacrificado en lo físico, pero que te lleva al límite en lo mental. Precisamente, en esta edición los enfrentamientos son habituales y los bandos están muy bien definidos. El novio de Isa Pi, ha tenido que hacer frente a algunos de sus compañeros que le acusaron de robar.

Precisamente Manuel, exconcursante de La Isla de las Tentaciones, tuvo un fuerte enfrentamiento con Asraf al que acusó de robar un chaleco de la prueba semanal. Pese a que no tenía pruebas Manuel se lanzó contra su compañero. Más tarde, el propio programa demostró que Asraf no había robado nada, sino que había sido Manuel el que se le olvidó coger el chaleco.

Esta situación le ha hecho acordarse de sus años de infancia, en los que tuvo que soportar ser el diferente y que tuviese con sus compañeros un trato desigual. Durante estos años tuvo que sufrir mucho, pero ha conseguido salir adelante y tomarlos como un aprendizaje de la vida. "No iba mucho al cine, no iba a comer a restaurantes y no tenía la ropa de todo el mundo…", detalló ante el confesionario.

"He llegado a sentir inseguridad por ser de dónde soy. He sentido un trato diferente y eso me ha provocado inseguridad", afirmó, añadiendo "No he sufrido racismo como tal, pero sí diferencia. En mi clase, sí que había diferencia entre yo, que soy extranjero, y los españoles que estaban todos apoyándose y eso me hacía sentir apartado". Unas declaraciones muy duras por parte del concursante.

En la casa ha contado con el apoyo de unos pocos. También ha podido hablar con su pareja, Isa Pi, que le dio fuerzas y le desmintió los rumores de un posible embarazo. Asraf había entrado en la casa de Guadalix de la Sierra con dudas de si iba a ser padre o no. Finalmente, se descartaron las sospechas.

"No me encuentro conmigo mismo y puedo ser inseguro" fueron las declaraciones de Asraf, describiendo su estado de ánimo actual. Aun así, se encuentra en perfecto estado para afrontar el final del programa y optar a llevarse el premio de ganador de la segunda edición de Gran Hermano DÚO.