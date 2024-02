Para sorpresa de propios y extraños teniendo en cuenta que es la exmujer de Kiko Matamoros -excuñado a su vez de Mar Flores-, Makoke revelaba hace unos días en 'Fiesta' que Carlo Constanzia padre se había puesto en contacto con ella tras la durísima entrevista que su hijo Carlo había concedido a '¡De viernes!' horas antes.

"Está enfadado y me ha autorizado a leer este mensaje: 'Si yo sacara documentos, audios, mensajes y pruebas que tengo Mar no podría volver a España. Me pidió que fuese su amante cuando estaba casada con Javier Merino" leía la colaboradora ejerciendo de 'portavoz' del italiano.

Un mensaje que Laura Matamoros, que mantiene una estrecha relación con su primo Carlo Constanzia, no tardaba en poner en duda, arremetiendo contra Makoke: "Creo que es un poco feo hablar de temas ajenos cuando hay mucho que mirar en uno mismo. No sé si realmente la madre de mi hermana se ha puesto gafas para ver si era Carlo Costanzia padre quien le escribía u otra persona. Calentar la silla está muy bien y estar ahí está fenomenal para seguir aportando información que creo que son banales totalmente".

La nueva exclusiva de Carlo más allá de su polémica con Makoke

Este martes 'TardeAR' ha destapado una auténtica noticia bomba de la revista 'Semana'. Se trata de nada más y nada menos que de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, que han sido pillados juntos dándose un beso. Leticia Requejo ha señalado que ha visto a Alejandra ilusionada: "Me ha pedido que le mande la portada. A Alejandra le ha pillado por sorpresa, no sabía que les estaban fotografiando".

Y es que según se ha podido adelantar desde 'TardeAR', este miércoles se verán más besos y caricias entre la hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores, al parecer, en una cafetería. Leticia Requejo, colaboradora de 'TardeAR', no ha tardado en dar la última hora de este auténtico notición que ha dejado a todos boquiabiertos.

"Lo que Alejandra me pide es que quiere dejar claro que Carlo, a día de hoy, no es su novio. Se están conociendo. A pesar de que yo la he visto un poco nerviosa y alterada, he visto a una chica ilusionada. Además, me ha pedido que por favor le mande la portada porque quiere cotillear igual que nosotros", ha explicado Leticia Requejo.

Ana Rosa ha querido destacar que esto es "muy inesperada. Carlo Costanzia no era una persona muy conocida pero después de estar en 'De viernes' y contar lo que contó...". Hay que recordar que el hijo de Mar Flores acudió al programa de Telecinco para hablar de su vida. Allí culpó a sus padres de su dura infancia y de su caída en las drogas.