Preocupación por Joaquín Torres tras el fallecimiento de su madre: "Me asfixio"

Los seguidores del conocido como el arquitecto de los famosos, Joaquín Torres, están muy preocupados por él tras las desgarradoras declaraciones que ha hecho tras la muerte de su madre, uno de sus principales pilares de vida: "Me asfixio".

Ya era sabido el apego que Joaquín Torres tenía a su madre y, tras su pérdida, se le está haciendo cuesta arriba volver a la normalidad. Tampoco hay que olvidar que hace unas semanas sufrió un grave accidente de tráfico, y supone un impedimento más en su vida. Ante todo esto, el arquitecto ha hecho unas desgarradoras declaraciones donde cuenta cómo se siente. "Mamá se fue el pasado sábado a las 12.32 del mediodia, y descansa ya allí donde esté. Seguro que ya no siente ni el desgarrador dolor emocional por la traición de un hijo, ni el demoledor dolor fisico por su deterioro corporal en todos los sentidos", comienza diciendo.

Joaquín Torres señala que "le prometí que yo estaba preparado y que me ocuparia de mi padre hasta su último aliento. Pero la mentí en una de las peticiones, porque yo no estaba preparado, pero sabia que tenía que mentir, sabía que tenía que soltarle la mano, sabía que amarla era mentirla, era dejarla ir".

Cuenta también el arquitecto cómo se siente ahora: "roto y vacío me siento egoísta porque la necesito tanto...Ahora mi mundo sin aire, sin ella, me asfixio. Mamá cómo te echo de menos! Cómo me gustaría bromear contigo una vez mas! Unas últimas caricias, unas miradas que nos reconfortaban a los dos aun sin verme, unas ultimas comidas, unos últimos 'nos vemos mañana', unas últimas conversaciones telefónicas dejándome a media... Unas veces más por favor!! Estoy aquí mamá y pienso intentar cumplir lo que me pediste, pero hoy, ahora, no puedo".

Publicación de Joaquín Torres. / Instagram de Joaquín Torres @acerojoaquintorres

En la tumultuosa década de 1970, Barcelona fue testigo del surgimiento de Joaquín Torres, cuya vida juvenil estuvo marcada por la reubicación de su familia, originaria de Galicia, desde la Ciudad Condal a Madrid. Inmerso en su formación académica, Joaquín asistió al Liceo Francés y completó sus estudios de arquitectura en la Universidad de La Coruña. En el año 1996, tras concluir su educación, dio inicio a A-cero, un estudio arquitectónico que, desde sus primeros pasos, dejó una huella significativa en colaboración con colegas notables, entre ellos su actual socio, el arquitecto Rafael Llamazares.

Filosofía arquitectónica

Desde sus primeros compases, Joaquín Torres y su equipo adoptaron una filosofía arquitectónica moderna, impregnada profundamente por el arte, especialmente la escultura. La fusión de la inspiración proveniente de destacados arquitectos y diseñadores contemporáneos con las vivencias personales de Torres condujo a la formación de una identidad distintiva que se manifestó desde los proyectos iniciales. Inicialmente enfocados en Madrid y sin descuidar los proyectos de viviendas unifamiliares, A-cero se aventuró en empresas de gran envergadura en la capital, como las oficinas de un edificio en la calle Ribera del Loira, el showroom en Paseo de La Habana 3 y la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de La Coruña.

Abriendo camino a una expansión estratégica, A-cero consolidó sus divisiones de interiorismo y paisajismo, sumándose a un audaz proceso de internacionalización presente en países como Austria, Líbano, Portugal, Emiratos Árabes, Tailandia, Vietnam, Chile, India y Brasil. Este crecimiento se plasmó en la victoria de un concurso privado para desarrollar y urbanizar un complejo de 500,000 m2 en Dubai, dando origen a proyectos notables como el rascacielos Wave Tower y la creación de The Heart of Europe en las islas artificiales The World Islands.