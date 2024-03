Sara Carbonero preocupa al compartir un mensaje desde el hospital: "No podía caminar ni hablar"

Desde que Sara Carbonero abandonó la primera línea mediática, lo poco que trasciende de ella en el plano personal suele venir vía Instagram. Esta red social ha sido el medio elegido por la periodista manchega para compartir con sus seguidores un texto intimista. Hasta ahí todo normal, si no fuera porque el sitio desde donde lo firma es el hospital, algo que ha hecho saltar todas las alarmas de sus seguidores, que ya han empezado a barajar todo tipo de especulaciones sobre el estado de la presentadora.

Recordemos que la exmujer de Iker Casillas fue diagnosticada en 2019 de un tumor maligno en un ovario, además de ser intervenida en 2022. Una operación de la que poco se supo.

Estado de salud

Preocupación en torno al estado de salud de Sara Carbonero, que ha vuelto a utilizar sus redes sociales para compartir un significativo mensaje desde el hospital, activando las alarmas entre sus seguidores acerca de una posible recaída cuando están a punto de cumplirse 5 años desde que fue diagnosticada -en mayo de 2019- de un tumor maligno de ovario del que se recuperó completamente.

La periodista ha publicado un post en Instagram con un vídeo y un enigmático texto en el que, sin aclarar el motivo de su estancia en el centro médico, ha confesado sus sentimientos encontrados al encontrarse de nuevo en este lugar donde, como reconoce, "todos sabemos la necesidad de afecto en días interminables".

Noche en el hospital

"En la sala de al lado han puesto unos juegos y unos libros para que la gente pueda matar el tiempo ahí. Ayer por la tarde me acerqué un rato y vi a un señor que no podía caminar, ni hablar, jugando al dominó con su nieto. Creo que este último se dejó ganar porque bromeaban sobre el asunto. También un aparato de música que funciona con CD. Todos son de música clásica, elijo uno de Haydn porque me recuerda a los viajes en coche de pequeña. Y acabo pinchando para toda la planta" revela.